Maior vencedora do torneio, única no mundo a participar de todas as edições, e (quase) sempre listada entre as favoritas, a Seleção Brasileira vai para a Copa do Mundo de 2026 mais uma vez com potencial para ser campeã. Há 92 anos, na Copa de 1934, no entanto, o Brasil fez feio: um jogo, uma derrota, eliminação na estreia e a pior campanha da história.

Faltam 153 dias para o Mundial que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. Na contagem regressiva para a maior Copa do Mundo de todos os tempos, o Lance! conta a história da pior participação da Seleção em Mundiais.

Em 1934, a Itália organizou a segunda Copa do Mundo da história. E, há mais de oito décadas, chegar ao continente europeu não era tão simples: o Brasil precisou de 12 dias de viagem a bordo do Conte Biancamano, um transatlântico inaugurado em 1925, para chegar ao país da Copa.

Naquele ano, a competição reuniu 16 equipes e foi disputada sem fase de grupos. As seleções entraram direto nas oitavas de final, o que significava dizer que quem perdesse estava fora.

A preparação da Seleção não foi das melhores. Havia briga interna no país entre dirigentes, e acabou que o Brasil foi representado sem alguns dos seus melhores jogadores. Ainda assim, havia craques, com destaque para Leônidas da Silva.

Os 12 dias da viagem fizeram a delegação brasileira chegar à Itália faltando apenas dois dias para a estreia, que seria diante da Espanha. O período a bordo contribuiu para que alguns jogadores ficassem acima do peso e atrapalhou os treinamentos.

Para completar, antes de chegar à Itália o navio fez uma parada na Espanha. Lá, os adversários do Brasil na estreia do Mundial embarcaram. Conta-se que, numa das atividades da Seleção no navio, o goleiro espanhol Ricardo Zamora teria espionado o atacante brasileiro Waldemar de Brito batendo pênaltis. No jogo de dali uns dias, ele defendeu uma cobrança.

O jogo acabaria 3 a 1 para a Espanha, com o Brasil sendo eliminado no primeiro jogo da Copa do Mundo de 1934. O resultado deixou a Seleção em 14º lugar.

Leônidas da Silva era o principal jogador da Seleção em 1934 (Foto: Acervo/CBF)

