Holanda 0 x 0 Suécia na Copa de 1974: empate sem gols garante as duas seleções na próxima fase Relembre o histórico duelo que ficou eternizado pelo icônico "Giro de Cruyff".

A décima edição da história dos Mundiais, sediada na Alemanha Ocidental no emblemático ano de 1974, marcou a maior revolução estética, tática e conceitual que o futebol moderno já testemunhou. Foi o palco onde o mundo foi apresentado à "Laranja Mecânica", a lendária seleção da Holanda que, sob o comando do genial treinador Rinus Michels, desestruturou completamente os dogmas tradicionais do esporte através do chamado Futebol Total. No dia 19 de junho de 1974, uma quarta-feira de clima pulsante na cidade de Dortmund, o gramado do recém-inaugurado Westfalenstadion abrigou um dos confrontos mais fascinantes e ricos daquela primeira fase: o embate entre Holanda 0 x 0 Suécia. Embora o placar eletrônico não tenha saído do zero, a partida entregou uma exibição técnica assombrosa e um lance de pura genialidade artística que mudou para sempre a forma de driblar no futebol. O Lance! relembra Holanda 0 x 0 Suécia na Copa de 1974.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Grupo 3 apresentava uma configuração de forças extremamente parelha e traiçoeira. A Holanda vinha de uma vitória categórica e imponente por 2 a 0 sobre o Uruguai na rodada de abertura, deixando o planeta boquiaberto com seu ritmo asfixiante de pressing, trocas constantes de posições e compactação agressiva. Por sua vez, a disciplinada seleção da Suécia, dirigida pelo experiente Georg Ericson, havia empatado sem gols diante da Bulgária na estreia e sabia que precisava pontuar contra os revolucionários holandeses para não depender de milagres na rodada decisiva. O confronto transformou-se em um autêntico duelo de xadrez entre a fluidez imprevisível da engrenagem de Rinus Michels e a barreira defensiva física, sólida e perfeitamente organizada montada pelos suecos.

O desfecho da partida em Dortmund operou um passo fundamental para os planos de ambas as seleções dentro do torneio. O suado ponto somado no empate sem gols acabou pavimentando o caminho para que Holanda e Suécia garantissem de forma brilhante as suas respectivas classificações para a inédita segunda fase de grupos da competição, deixando para trás as delegações do Uruguai e da Bulgária. Contudo, mais do que os desdobramentos puramente matemáticos da tabela de classificação, aquele jogo entrou em definitivo para a antologia do futebol mundial graças ao capitão holandês Johan Cruyff. Foi naquele gramado que o camisa 14 executou pela primeira vez diante das câmeras de televisão o lendário "Cruyff Turn", eternizando o defensor sueco Jan Olsson em uma jogada que sintetiza a beleza plástica daquela Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Holanda 0 x 0 Suécia na Copa de 1974

O Palco da Revolução: O Impacto do Futebol Total em 1974

Para compreender a magnitude de Holanda 0 x 0 Suécia, é preciso resgatar o impacto cultural que a seleção dos Países Baixos exercia naquele período histórico. O Futebol Total de Rinus Michels baseava-se em um princípio simples, mas de execução extremamente complexa: a universalidade dos atletas. Naquela equipe, um lateral-esquerdo como Ruud Krol poderia aparecer de surpresa na ponta-direita para desferir um cruzamento, enquanto um atacante como Johnny Rep recompunha a linha de meio-campo para pressionar o adversário. A Holanda jogava em bloco, adiantando a sua linha de impedimento quase até o círculo central e sufocando o espaço de raciocínio das equipes rivais através de uma coordenação tática milimétrica.

A Suécia, contudo, não era uma equipe que se deixava intimidar facilmente pelo favoritismo alheio. Georg Ericson estruturou um elenco dotado de uma preparação física invejável, força no jogo aéreo e uma disciplina defensiva tipicamente escandinava. Contando com a liderança do capitão Björn Nordqvist na retaguarda e com o talento do atacante Ralf Edström na frente, os suecos desenharam uma estratégia cirúrgica para travar a Laranja Mecânica: recusar o combate direto em campo aberto, recuar as linhas de marcação para tirar a velocidade dos pontas holandeses e apostar nas saídas longas de contra-ataque. O Westfalenstadion lotado foi o cenário perfeito para esse choque de filosofias.

continua após a publicidade

O primeiro tempo: Holanda esbarra no paredão da Suécia

Quando o árbitro canadense Werner Winsemann apitou o início da partida, a Holanda tratou de assumir o controle absoluto das ações técnicas, empurrando a Suécia para o seu campo defensivo através de longas sequências de passes comandadas por Wim van Hanegem e Johan Neeskens. A movimentação frenética de Johan Cruyff, que flutuava livremente por todos os setores do ataque, confundia a perseguição individual dos defensores suecos. A Holanda criava tramas plásticas pelas pontas e arriscava finalizações perigosas com Piet Keizer e Arie Haan, mas esbarrava em uma tarde inspirada e impecável do goleiro Ronnie Hellström, que realizava defesas milagrosas na pequena área.

A Suécia mantinha a sua frieza tática e assustava a retaguarda holandesa em contra-ataques verticais puxados pela velocidade de Roland Sandberg. A Laranja Mecânica corria riscos calculados ao manter sua defesa adiantada, exigindo saídas precisas do goleiro Jan Jongbloed — que atuava quase como um goleiro-linha, jogando adiantado para cortar os lançamentos longos antes da chegada dos avantes suecos. A forte imposição física dos escandinavos equilibrava as ações no meio-campo, transformando o jogo em uma batalha truncada, tensa e de altíssimo nível técnico. O placar zerado no intervalo refletia com justiça a imensa capacidade sueca de resistir à blitz holandesa.

O Giro de Cruyff: lance 'paralisou o tempo' em Dortmund

Embora a partida tenha terminado sem que as redes balançassem, o segundo tempo guardou o lance mais emblemático e copiado da história dos Mundiais, ocorrendo aos 24 minutos da etapa final. Posicionado próximo à linha de fundo pelo flanco esquerdo do ataque holandês, Johan Cruyff recebeu um passe curto e foi imediatamente prensado pela marcação implacável do lateral-direito sueco Jan Olsson. De costas para o gol e sem espaço aparente para progredir, Cruyff parecia encurralado pela sólida postura física do defensor escandinavo, que mantinha os olhos fixos na bola.

Foi nesse instante de aparente aprisionamento tático que a genialidade do camisa 14 paralisou o tempo no Westfalenstadion. Em um movimento plástico e revolucionário, Cruyff fingiu que desferiria um cruzamento de perna direita, enganando completamente o corpo de Olsson, que esboçou o salto para bloquear a trajetória da bola. No entanto, em vez do passe, o craque holandês puxou a bola por trás de sua própria perna de apoio com a parte interna do pé esquerdo, girando o corpo em 180° graus e arrancando em velocidade em direção à grande área. Olsson, totalmente desorientado pela mudança brusca de gravidade da jogada, desequilibrou-se de forma bizarra, transformando-se na testemunha ocular de uma obra de arte imortal.

O "Cruyff Turn" não resultou em gol naquela jogada específica, mas mudou para sempre a gramática visual do drible no futebol. Anos mais tarde, o próprio defensor sueco Jan Olsson relembrou o lance com imensa elegância e bom humor em entrevistas internacionais: "Eu joguei futebol por muitos anos no mais alto nível, mas aquele foi o momento mais famoso da minha carreira. Eu não senti nenhuma vergonha. Eu simplesmente caí na gargalhada e percebi que tinha visto um gênio em ação. Eu me apaixonei pelo futebol de Cruyff naquele segundo". A jogada sintetizava o espírito libertário e criativo da Laranja Mecânica em solo alemão.

Intensidade física e o xadrez dos treinadores

O susto do drible histórico acordou a Suécia, que percebeu que precisaria reforçar a sua pegada física para não sucumbir ao talento individual dos Países Baixos. O técnico Georg Ericson promoveu alterações cirúrgicas no meio-campo, lançando o veloz Örjan Persson no lugar de Staffan Tapper e, mais tarde, recompondo a retaguarda com a entrada de Roland Grip na vaga de Jan Olsson, que deixava o campo exausto após o desgaste psicológico de marcar Cruyff. A Suécia equilibrou o desgaste físico e passou a congestionar a entrada da grande área, bloqueando as tentativas de tabela entre Johnny Rep e Johan Neeskens.

Rinus Michels respondeu desfazendo o cansaço de sua linha de articulação aos 28 minutos do segundo tempo, sacando o maestro Wim van Hanegem para promover a entrada do meia Theo de Jong, injetando novo brio na pressão ofensiva holandesa. A Holanda martelava de forma insistente através de chutes de longa distância de Arie Haan e cruzamentos venenosos de Ruud Krol, mas a barreira aérea comandada pelo gigante Björn Nordqvist afastava o perigo de forma impecável. A Suécia teve a sua chance de ouro nos minutos finais em uma cabeçada potente de Ralf Edström, mas a bola raspou o travessão de Jongbloed, mantendo o placar de 0 a 0 até o apito final do árbitro Werner Winsemann.

O sabor do empate para as duas seleções

O apito final de Werner Winsemann selou um empate sem gols que foi amplamente celebrado pelas comissões técnicas das duas nações em Dortmund. Longe de ser uma partida monótona, o 0 a 0 foi classificado pela crônica esportiva internacional como uma das exibições coletivas mais ricas, intensas e taticamente perfeitas de toda a Copa do Mundo de 1974. O ponto somado manteve a Holanda na liderança isolada da chave e deu à Suécia a confiança necessária para buscar a sua vaga na rodada decisiva. O equilíbrio de forças provava que a engrenagem revolucionária de Rinus Michels poderia ser contida se enfrentasse uma organização defensiva impecável.

Na rodada de encerramento da primeira fase, os prognósticos desenhados naquele empate se confirmaram de forma categórica no Grupo 3. A Holanda triturou a seleção da Bulgária pelo placar elástico de 4 a 1, assegurando o topo da tabela com 5 pontos conquistados. A Suécia, por sua vez, aproveitou o embalo psicológico para atropelar o Uruguai por 3 a 0 na cidade de Düsseldorf, carimbando a segunda vaga da chave com 4 pontos somados e despachando os sul-americanos mais cedo para casa. O empate em Dortmund pavimentou a caminhada histórica das duas equipes rumo à segunda fase de grupos, mantendo a Laranja Mecânica viva em sua jornada que encantou o planeta e reescreveu a história do futebol.

Ficha técnica - Holanda 0 x 0 Suécia na Copa de 1974

Data: Quarta-feira, 19 de junho de 1974

Quarta-feira, 19 de junho de 1974 Horário: 15:30 (horário local)

15:30 (horário local) Local: Westfalenstadion – Dortmund, Alemanha Ocidental

Westfalenstadion – Dortmund, Alemanha Ocidental Árbitro: Werner Winsemann (Canadá)

Werner Winsemann (Canadá) Público: 53.700 espectadores

Gols

Não houve gols na partida.

Escalações e substituições

Holanda (Técnico: Rinus Michels)

8 - Jan Jongbloed (G) 12 - Ruud Krol 17 - Wim Rijsbergen 20 - Wim Suurbier 14 - Johan Cruyff (C) 13 - Johan Neeskens 2 - Arie Haan 3 - Wim van Hanegem (Saiu aos 73') 6 - Wim Jansen 16 - Johnny Rep 9 - Piet Keizer

Banco de reservas utilizados:

7 - Theo de Jong (Entrou aos 73')

Não utilizados: Piet Schrijvers, Eddy Treijtel, Harry Vos, Kees van Ierssel, Rinus Israël, Ruud Geels, Pleun Strik, René van de Kerkhof, Willy van de Kerkhof, Rob Rensenbrink.

Suécia (Técnico: Georg Ericson)

1 - Ronnie Hellström (G) 4 - Björn Nordqvist (C) 2 - Jan Olsson (Saiu aos 75') 3 - Kent Karlsson 5 - Björn Andersson 14 - Staffan Tapper (Saiu aos 61') 16 - Inge Ejderstedt 10 - Ralf Edström 11 - Roland Sandberg 6 - Ove Grahn 7 - Bosse Larsson

Banco de reservas utilizados:

21 - Örjan Persson (Entrou aos 61') 13 - Roland Grip (Entrou aos 75')

Não utilizados: Sven Larsson, Göran Hagberg, Jörgen Augustsson, Sven Lindman, Thomas Ahlström, Ove Kindvall, Benno Magnusson, Claes Cronqvist, Conny Torstensson.