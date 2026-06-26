Uruguai 2 x 2 Espanha na Copa de 1950: uruguaios buscam empate no fim em campanha do título Relembre o eletrizante e heróico empate no Pacaembu que manteve a Celeste viva.

A quarta edição da história das Copas do Mundo, realizada no Brasil no emblemático inverno de 1950, carregou a responsabilidade monumental de reorganizar o planeta futebol após o doloroso hiato de doze anos provocado pela Segunda Guerra Mundial. Longe do formato contemporâneo de mata-mata eliminatório com o qual o público moderno está acostumado, o torneio de 1950 apresentou um regulamento absolutamente único e inédito: a definição do grande campeão do mundo seria decidida através de um Quadrangular Final, uma fase de pontos corridos reunindo as quatro melhores seleções da primeira etapa. No dia 9 de julho de 1950, um domingo de clima cinzento e pulsante, a cidade de São Paulo e o gramado do Estádio do Pacaembu abrigaram o choque de abertura dessa fase decisiva entre Uruguai 2 x 2 Espanha, em um embate repleto de dramaticidade que se provou vital para o destino da competição. O Lance! relembra Uruguai 2 x 2 Espanha na Copa de 1950.

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A seleção do Uruguai desembarcara em solo brasileiro ostentando a mística de ter sido a primeira campeã mundial em 1930, mas enfrentava um severo ceticismo por parte da crônica esportiva internacional devido a uma preparação conturbada e repleta de crises políticas nos bastidores de sua federação. No entanto, sob a orientação técnica do calmo e estrategista treinador Juan López, a Celeste Olímpica possuía um elenco dotado de uma resiliência psicológica inabalável e de uma qualidade técnica refinada na linha de frente. Liderados dentro das quatro linhas pela figura mítica e imponente do capitão Obdulio Varela, o "El Negro Jefe", e pelo talento bruto de jovens como Juan Alberto Schiaffino e Alcides Ghiggia, os uruguaios sabiam que precisavam estrear somando pontos no Pacaembu para não verem os donos da casa escaparem na tabela de classificação.

Do outro lado, a forte e badalada seleção da Espanha cruzava o Atlântico credenciada como uma das forças mais temidas e reverenciadas do futebol europeu daquele período. Sob o comando tático do treinador Guillermo Eizaguirre, a Fúria havia encantado o público na primeira fase ao vencer todos os seus compromissos, incluindo um triunfo histórico sobre a Inglaterra no Maracanã. A equipe espanhola apoiava-se na agilidade assombrosa do goleiro Antoni Ramallets — apelidado pelos brasileiros de o "Gato do Maracanã" —, no ritmo ditado pelos irmãos Gonzalvo no meio-campo e no faro de gol implacável do lendário centroavante Telmo Zarra. Os espanhóis pisaram em solo paulista convictos de que a sua superioridade física e o entrosamento tático seriam suficientes para sufocar o brio sul-americano.

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O confronto no Pacaembu desenhou-se como uma autêntica batalha de trincheiras, disputada palmo a palmo sob a forte marcação e marcada por reviravoltas emocionais dramáticas que prenderam a atenção dos milhares de torcedores paulistas nas arquibancadas. O Uruguai tomou a iniciativa e inaugurou o placar através da velocidade de Alcides Ghiggia, mas sucumbiu ao talento do ponta espanhol Estanislao Basora, que anotou dois gols relâmpagos ainda na primeira etapa para virar o placar a favor dos europeus. Quando a derrota uruguaia parecia consolidada e os planos charruas flertavam com o desastre tático, a mística e o coração de Obdulio Varela apareceram na etapa complementar para desferir um gol salvador de longa distância, selando o placar final de 2 a 2. Um ponto suado que, retrospectivamente, manteve a chama celeste acesa rumo à eternidade.

Uruguai 2 x 2 Espanha na Copa de 1950

O cenário do quadrangular final: o regulamento único de 1950

O regulamento desenhado pela FIFA para a Copa do Mundo de 1950 eliminou a tradicional partida de finalíssima, estabelecendo que os líderes dos quatro grupos da primeira fase (Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia) se enfrentariam todos contra todos. Naquela mesma tarde de domingo, enquanto paulistas e europeus duelavam no Pacaembu, o Maracanã recebia mais de 130 mil pessoas para assistir ao atropelo avassalador do Brasil sobre a Suécia pelo placar elástico de 7 a 1. A notícia da goleada brasileira corria rapidamente pelos alto-falantes e pelos rádios de pilha dos torcedores em São Paulo, adicionando uma camada extra de urgência e pressão psicológica sobre os jogadores de Uruguai e Espanha: quem perdesse o confronto direto no Pacaembu iniciaria a fase decisiva em imensa desvantagem tática e matemática na tabela.

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A torcida paulista que lotou o Pacaembu adotou uma postura curiosa ao longo dos 90 minutos. Cientes de que o Uruguai era o rival continental mais perigoso e tradicional para as pretensões de título da Seleção Brasileira, os torcedores locais uniram-se aos imigrantes europeus para empurrar e apoiar abertamente a seleção da Espanha. Os Bafana Bafana charruas sabiam que jogariam em um ambiente hostil e contra as previsões dos analistas. Juan López estruturou o Uruguai no clássico sistema WM, focando no encaixe de marcação dos zagueiros Matías González e Eusebio Tejera sobre o gigante Telmo Zarra, tentando esticar as transições ofensivas na velocidade dos pontas Ghiggia e Ernesto Vidal para surpreender a linha defensiva espanhola.

O primeiro tempo: a estrela de Ghiggia e a reação relâmpago de Basora

Quando o árbitro galês Benjamin Griffiths apitou o início do confronto sob os gritos da torcida paulista, o Uruguai tratou de neutralizar a ansiedade da estreia através do toque de bola cadenciado de Schiaffino e Julio Pérez no meio-campo. A estratégia charrua de atrair a marcação europeia para desferir lançamentos longos colheu frutos dourados aos 29 minutos da etapa inicial. Em uma jogada de velocidade construída pelo flanco direito, o volante Obdulio Varela desferiu um passe milimétrico nas costas do lateral José Gonzalvo II; o jovem ponta Alcides Ghiggia arrancou em alta velocidade, invadiu a grande área e, demonstrando imenso faro de gol, soltou um chute cruzado e rasteiro que venceu o goleiro Antoni Ramallets, inaugurando o placar a favor da Celeste.

No entanto, a alegria e a euforia uruguaias duraram pouquíssimo tempo no gramado do Pacaembu, sendo brutalmente desfeitas pelo desabrochar técnico de uma das maiores armas ofensivas da Espanha. Apenas três minutos após sofrer o golpe, aos 32, a Fúria buscou o empate em uma jogada de pura insistência. O craque Luis Molowny limpou a marcação de Victor Andrade pelo meio e acionou o veloz Estanislao Basora pela ponta direita; Basora dominou cortando para dentro e desferiu um chute potente no canto esquerdo do goleiro Roque Máspoli, empatando o clássico e inflamando as arquibancadas paulistas.

O apagão tático e emocional do Uruguai agravou-se de forma dramática antes do intervalo, transformando o jogo em um autêntico pesadelo para a comissão técnica sul-americana. Aos 39 minutos do primeiro tempo, em mais uma bobeira coletiva da retaguarda celeste no posicionamento da linha de impedimento, Agustín Gaínza desfilou categoria pelo lado esquerdo e desferiu um cruzamento milimétrico em direção à marca do pênalti. Estanislao Basora infiltrou-se como um autêntico raio por entre os zagueiros Matías González e Eusebio Tejera e cabeceou firme, no contrapé de Máspoli, anotando o seu segundo gol na tarde e virando o placar para 2 a 1 a favor da Espanha. O Uruguai marchava para os vestiários atordoado e ciente de que precisaria de um milagre de brio para evitar a derrota.

Capitão uruguaio chuta de longe para mudar o destino

A conversa de Juan López nos vestiários buscou acalmar os nervos de sua equipe, mas o verdadeiro chacoalhão psicológico partiu da liderança de Obdulio Varela. O capitão charrua cobrou indignação e orgulho de seus companheiros, exigindo que o time adiantasse as suas linhas e aceitasse o combate físico contra os europeus no campo ofensivo. O Uruguai retornou para a etapa complementar demonstrando uma postura psicológica completamente modificada, assumindo o controle territorial do jogo e pressionou o meio-campo da Espanha através da imensa dedicação coletiva de Juan Carlos González e Victor Andrade na contenção.

A Espanha recuou as suas linhas de forma excessiva na tentativa de administrar a vantagem mínima, cometendo o erro tático de chamar a Celeste para o seu campo de defesa e confiando nas intervenções milagrosas de Antoni Ramallets sob as traves. O massacre ofensivo uruguaio martelava a retaguarda europeia de forma incessante, com Óscar Miguez e Juan Schiaffino flertando com o empate em finalizações que rasparam as traves. A forte imposição física e o desgaste decorrente do gramado pesado do Pacaembu passaram a castigar os atletas espanhóis, abrindo espaços generosos na intermediária.

Aos 28 minutos da etapa complementar, a mística da camisa celeste apareceu para decidir o destino do jogo através do pé direito de seu maior líder. Após interceptar um passe capenga da saída de bola da Espanha, o capitão Obdulio Varela carregou a bola pelo círculo central e, percebendo que a barreira defensiva espanhola estava postada dentro da grande área esperando o passe, resolveu arriscar. Do meio da rua, a cerca de trinta metros de distância do gol, Varela soltou um petardo cruzado de perna direita. A bola pesada de couro viajou com imensa violência e morreu de forma magnífica no canto esquerdo de Antoni Ramallets, que saltou em vão. Era o gol de empate do Uruguai, explodindo o banco de reservas em transe e calando momentaneamente os torcedores paulistas.

Como o empate no Pacaembu pavimentou o Maracanazo

Nos minutos finais do confronto, o Pacaembu transformou-se em um cenário de autêntico teste para cardíacos, com as duas equipes entregando as últimas forças físicas em busca do gol da vitória. A Espanha tentou reagir na base do brio através de jogadas aéreas buscando o centroavante Telmo Zarra, mas o goleiro Roque Máspoli exibiu enorme segurança para segurar as finalizações e interceptar os cruzamentos. O Uruguai teve a sua grande chance de ouro para decretar a virada nos pés de Ernesto Vidal, que soltou um chute cruzado após receber passe de Schiaffino, mas Ramallets operou uma defesa espetacular para garantir o resultado. O apito final do árbitro Benjamin Griffiths selou o empate por 2 a 2.

Embora o resultado de igualdade tenha deixado um sabor inicialmente amargo para ambas as delegações dentro do vestiário paulista, a história provou que aquele ponto heróico conquistado pelo Uruguai teve o valor de um autêntico título mundial. Se a Celeste tivesse sucumbido diante da Espanha na estreia, teria iniciado o Quadrangular Final com zero pontos, enquanto o Brasil já somava dois e saldo elástico, tornando a perseguição matemática virtualmente impossível. O empate no Pacaembu manteve os comandados de Juan López vivos e colados nos líderes da tabela, dando a casca psicológica e a resiliência necessárias para que a equipe batesse a Suécia na rodada seguinte por 3 a 2 e marchasse rumo ao Maracanã para protagonizar o maior choque da história das Copas do Mundo: o eterno Maracanazo de 16 de julho.

Ficha técnica - Uruguai 2 x 2 Espanha na Copa de 1950

Data: Domingo, 9 de julho de 1950

Domingo, 9 de julho de 1950 Horário: 19:00 (horário oficial da competição)

19:00 (horário oficial da competição) Local: Estádio do Pacaembu – São Paulo, Brasil

Estádio do Pacaembu – São Paulo, Brasil Árbitro: Benjamin Griffiths (País de Gales)

Benjamin Griffiths (País de Gales) Público: Cerca de 44.000 espectadores

Gols

Uruguai: Alcides Ghiggia (29'), Obdulio Varela (73')

Alcides Ghiggia (29'), Obdulio Varela (73') Espanha: Estanislao Basora (32' e 39')

Escalações e substituições de Uruguai 2 x 2 Espanha na Copa de 1950

Uruguai (Técnico: Juan López)

Roque Máspoli (G) Matías González Eusebio Tejera Victor Andrade Obdulio Varela ⚽ (C) Juan Carlos González Alcides Ghiggia ⚽ Julio Pérez Óscar Miguez Juan Schiaffino Ernesto Vidal

Reservas não utilizados: Aníbal Paz, William Martínez, Héctor Vilches, Schubert Gambetta, Washington Ortuño, Rodolfo Pini, Carlos Romero, Rubén Morán, Juan Burgueño, Luis Rijo, Julio César Britos.

(Nota: Não eram permitidas substituições na Copa do Mundo de 1950).

Espanha (Técnico: Guillermo Eizaguirre)

Antoni Ramallets (G) Gabriel Alonso José Parra José Gonzalvo II Mariano Gonzalvo António Puchades Estanislao Basora ⚽⚽ Luis Molowny Telmo Zarra Silvestre Igoa Agustín Gaínza (C)

Reservas não utilizados: Ignacio Eizaguirre, Juan Acuña, Vicente Asensi, Rafael Lesmes, Alfonso Silva, Rosendo Hernández, Francisco Antúnez, Nando, César Rodríguez, José Juncosa, José Luís Panizo.