França 0 x 1 Senegal na Copa de 2002: africanos acabam com o sonho do bicampeonato francês Relembre um dos maiores choques da história dos Mundiais.

A derrota resulta na pior campanha de um detentor de título na história das Copas, com a França sem marcar nenhum gol no torneio.

A tarde de sexta-feira, 31 de maio de 2002, ficou cravada na história do esporte como o dia em que o planeta futebol testemunhou o mais espetacular e surpreendente terremoto tático do século XXI. O belíssimo Estádio da Copa do Mundo, na capital Seul, foi o grande palco escolhido para a abertura oficial do primeiro Mundial sediado em solo asiático, dividido entre o Japão e a Coreia do Sul. Diante de mais de 62 mil espectadores eletrizados nas arquibancadas, o confronto inaugural entre as seleções da França e de Senegal desenhou-se como um autêntico duelo entre Davi e Golias. O que deveria ser apenas uma protocolar e festiva estreia dos atuais campeões do mundo transformou-se em uma epopeia de brio, velocidade e superação que abalou as estruturas do futebol europeu. O Lance! relembra França 0 x 1 Senegal.

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A seleção da França desembarcara na Ásia ostentando o merecido rótulo de potência absoluta e franca favorita ao bicampeonato mundial. Sob o comando técnico do experiente treinador Roger Lemerre, os "Bleus" viviam o auge de sua era de ouro, acumulando os títulos da Copa do Mundo de 1998, da Eurocopa de 2000 e da Copa das Confederações de 2001. A espinha dorsal da equipe exibia estrelas mundiais do calibre de Thierry Henry, David Trezeguet e Patrick Vieira. No entanto, os bastidores da delegação francesa foram severamente abalados nas semanas que antecederam o apito inicial: o genial maestro Zinedine Zidane sofreu uma grave lesão muscular na coxa, sendo forçado a assistir à estreia do banco de reservas, um desfalque criativo que cobraria o preço mais alto possível no gramado sul-coreano.

Do outro lado, a estreante seleção de Senegal pisava no gramado de Seul para fazer a sua primeiríssima aparição na história das Copas do Mundo, encarada por muitos analistas internacionais como uma mera coadjuvante no Grupo A. Dirigidos pelo carismático e revolucionário treinador francês Bruno Metsu — o "Mago Branco", apelidado assim por seus longos cabelos loiros e espírito libertário —, os Leões da Teranga ostentavam uma peculiaridade tática fascinante: absolutamente todos os 23 jogadores do elenco atuavam no futebol da França. Conhecendo profundamente os pontos fortes e as fraquezas de seus adversários coloniais, os senegaleses uniram a disciplina tática europeia à alegria, força física e velocidade características de seu povo, prontos para chocar o mundo.

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O desenrolar do confronto em Seul quebrou todos os prognósticos lógicos e transformou-se em um autêntico pesadelo para a comissão técnica de Roger Lemerre. Sem a criatividade refinada de Zidane para ditar o ritmo no meio-campo, a França apresentou um futebol burocrático, lento e previsível, parando na compactação defensiva impecável armada por Bruno Metsu. Explorando contra-ataques cirúrgicos liderados pela velocidade avassaladoramente genial do atacante El-Hadji Diouf, Senegal quebrou a banca aos 30 minutos do primeiro tempo com o histórico gol do volante Papa Bouba Diop. A vitória heróica por 1 a 0 inaugurou a Copa de 2002 com a maior zebra de todas as aberturas de Mundiais, marcando o início do colapso francês na Ásia.

França 0 x 1 Senegal na Copa de 2002

A "conexão francesa" e o fantasma da sobrecarga

Os momentos que antecederam a abertura da Copa de 2002 foram marcados por uma atmosfera de imenso misticismo e curiosidade cultural. Pela primeira vez, o torneio saía do eixo tradicional euro-americano, exigindo das delegações uma adaptação rápida ao fuso horário e ao clima quente e úmido do início do verão asiático. Para os jogadores da França, a competição representava também o limite do desgaste físico, uma vez que a maioria de suas estrelas vinha de maratonas exaustivas defendendo clubes gigantes como Real Madrid, Juventus e Arsenal. A ausência de Zidane era o sintoma claro dessa sobrecarga, jogando uma pressão psicológica imensa sobre o veterano Youri Djorkaeff, escalado para assumir a armação das jogadas.

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Bruno Metsu utilizou justamente o profundo conhecimento que seus atletas tinham do futebol francês para desenhar uma estratégia de guerrilha tática em Seul. O capitão Aliou Cissé organizou um bloco de meio-campo feroz, duplicando a marcação sobre Patrick Vieira e Emmanuel Petit para asfixiar a saída de bola europeia. Os senegaleses sabiam que a dupla de zaga francesa, composta pelos experientes Marcel Desailly e Frank Leboeuf, sofria imensamente quando exposta a corridas em campo aberto. A aposta de Senegal residia em suportar a pressão inicial, manter a posse de bola com paciência através do talento de Khalilou Fadiga e esticar os passes em velocidade nas costas dos laterais franceses.

Show de Diouf e a catarse de Papa Bouba Diop para Senegal

Quando o árbitro emiradense Ali Bujsaim apitou o início da partida, a França tentou impor o seu favoritismo natural, adiantando as linhas e buscando o centroavante David Trezeguet na grande área. Aos 22 minutos, os franceses flertaram de perto com o gol de abertura quando Trezeguet recebeu um passe açucarado de Henry e soltou um chute rasteiro seco, mas a bola explodiu caprichosamente na trave do goleiro Tony Sylva. O susto, contudo, não abalou o brio de Senegal, que passou a controlar os nervos e encontrou o caminho das pedras através da irreverência e dos dribles desconcertantes do atacante El-Hadji Diouf pelo flanco esquerdo.

Aos 30 minutos da etapa inicial, o Estádio de Seul testemunhou o lance que entrou definitivamente para o folclore dos Mundiais modernos. Em uma saída de bola errada do volante francês Emmanuel Petit no meio-campo, Senegal recuperou a posse e acionou Diouf em velocidade pela ponta esquerda. Com imensa categoria e explosão física, Diouf deixou o lateral Frank Leboeuf estatelado para trás e desferiu um cruzamento rasteiro milimétrico em direção à pequena área. O arqueiro Fabien Barthez tentou interceptar o passe de carrinho junto com o volante Petit, gerando um bate-rebate confuso. Inteligente, o gigante Papa Bouba Diop infiltrou-se como um raio por trás da marcação e, mesmo caído no gramado, empurrou a bola para o fundo das redes.

O gol de Senegal disparou uma catarse monumental nas arquibancadas asiáticas e gerou uma das comemorações mais emblemáticas da história do futebol. Papa Bouba Diop correu em direção à bandeira de escanteio, tirou a sua camisa verde e a colocou cuidadosamente no gramado; em seguida, todos os jogadores senegaleses formaram uma roda ao redor do uniforme e protagonizaram uma dança tradicional africana coreografada, celebrando o orgulho de uma nação inteira perante os olhos incrédulos dos atuais campeões do mundo. A França marchou para os vestiários atordoada, sob o peso do cartão amarelo recebido por Petit nos acréscimos após uma falta dura de desespero em Diouf.

Desespero dos "Bleus" e as traves de Tony Sylva

Insatisfeito com a apatia tática e a crônica falta de infiltração de sua equipe, o técnico Roger Lemerre cobrou maior agressividade no vestiário e buscou oxigenar o setor criativo aos 15 minutos da etapa complementar, sacando o cansado Youri Djorkaeff para promover a entrada do veterano Christophe Dugarry. A França passou a exercer um massacre ofensivo desordenado, alçando bolas na grande área na base do abafa e dependendo do brilhantismo isolado de Thierry Henry. Contudo, a noite em Seul pertencia à sólida e impecável barreira defensiva comandada por Lamine Diatta e Ferdinand Coly, que rechaçava as investidas com extrema soberania física.

Senegal mantinha a sua frieza posicional e flertou de perto com o segundo gol em contra-ataques verticais puxados por Fadiga, que carimbou o travessão de Barthez após uma jogada individual plástica dentro da área francesa. O desespero emocional dos franceses ficou nítido com a falta de pontaria de suas estrelas. Aos 25 minutos do segundo tempo, Thierry Henry desferiu um chute colocado magnífico da entrada da área, mas a bola explodiu com violência no travessão do goleiro Tony Sylva. Pouco depois, o artilheiro do Arsenal parou em uma defesa milagrosa de manche operada por Sylva na pequena área, mantendo o placar inalterado.

Nos minutos derradeiros, Lemerre queimou as suas últimas cartadas lançando o jovem e veloz atacante Djibril Cissé na vaga de Sylvain Wiltord aos 36 minutos, transformando o time em um autêntico quarteto ofensivo desesperado. Senegal respondia demonstrando uma aplicação tática comovente, com Salif Diao e o capitão Aliou Cissé — que recebera um cartão amarelo por jogo duro aos 6 minutos — desarmando as jogadas e prendendo a bola no campo de ataque. O apito final do árbitro Ali Bujsaim selou o placar de 1 a 0, consolidando a maior façanha da história do futebol senegalês e carimbando um início de Mundial trágico para os franceses.

O legado de Seul: o início do fim de um império

O término da partida em Seul representou muito mais do que uma simples derrota de estreia para a seleção da França; foi o prenúncio de um dos maiores vexames da história moderna dos Mundiais. O revés por 1 a 0 diante de Senegal desestruturou por completo a casinha psicológica dos "Bleus", que não conseguiram se reerguer emocionalmente nas rodadas seguintes. A França empatou sem gols com o Uruguai e caiu diante da Dinamarca por 2 a 0, despedindo-se da Ásia de forma melancólica na lanterna do Grupo A, sem conseguir anotar um único gol sequer na competição — a pior campanha de um detentor de título na história do torneio até então.

Para a estreante seleção de Senegal, a histórica e exuberante vitória sobre a sua antiga metrópole colonial funcionou como o combustível ideal para empurrar os Leões da Teranga rumo a uma caminhada de conto de fadas em sua primeira Copa do Mundo. Os comandados de Bruno Metsu conquistaram a admiração do planeta bola através de seu futebol veloz, alegre e destemido, avançando de fase de grupos e marchando com autoridade máxima até as quartas de final, onde acabaram eliminados de forma honrosa pela Turquia no gol de ouro. O jogo de Seul entrou para a eternidade como o manifesto definitivo de que, dentro das quatro linhas, a camisa e o favoritismo tradicional podem ser perfeitamente dobrados pelo brio e pela organização coletiva.

Ficha técnica - França 0 x 1 Senegal na Copa de 2002

Data: Sexta-feira, 31 de maio de 2002

Sexta-feira, 31 de maio de 2002 Horário: 12:30 (horário oficial de Brasília)

12:30 (horário oficial de Brasília) Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul – Seul, Coreia do Sul

Estádio da Copa do Mundo de Seul – Seul, Coreia do Sul Árbitro: Ali Bujsaim (Emirados Árabes Unidos)

Ali Bujsaim (Emirados Árabes Unidos) Público: 62.561 espectadores

Gols

Senegal: Papa Bouba Diop (30')

Escalações e substituições de França 0 x 1 Senegal na Copa de 2002

França (Técnico: Roger Lemerre)

16 - Fabien Barthez (G)

15 - Lilian Thuram

18 - Frank Leboeuf

8 - Marcel Desailly (C)

3 - Bixente Lizarazu

17 - Emmanuel Petit 🟨 (45')

4 - Patrick Vieira

6 - Youri Djorkaeff (Saiu aos 60')

12 - Thierry Henry

20 - David Trezeguet

11 - Sylvain Wiltord (Saiu aos 81')

Banco de reservas utilizados:

21 - Christophe Dugarry (Entrou aos 60')

9 - Djibril Cissé (Entrou aos 81')

Não utilizados: Ulrich Ramé, Grégory Coupet, Willy Sagnol, Mikaël Silvestre, Philippe Christanval, Vincent Candela, Alain Boghossian, Claude Makélélé, Zinedine Zidane, Johan Micoud.

Senegal (Técnico: Bruno Metsu)

1 - Tony Sylva (G) 17 - Ferdinand Coly 13 - Lamine Diatta 4 - Malick Diop 2 - Omar Daf 6 - Aliou Cissé 🟨 (51') (C) 15 - Salif Diao 19 - Papa Bouba Diop ⚽ 14 - Moussa N´Diaye 10 - Khalilou Fadiga 11 - El-Hadji Diouf

Banco de reservas utilizados:

Não houve substituições na equipe de Senegal durante a partida.

Não utilizados: Omar Diallo, Khalidou Sissokho, Habib Beye, Alassane N'Dour, Amdy Fayé, Sylvain N´Diaye, Makhtar N´Diaye, Pape Sarr, Henri Camara, Pape Thiaw, Amara Traoré, Souleymane Camara.