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Portugal x Espanha: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
04/07/2026 05:00
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Lamine Yamal tenta passar pela marcação de Cristiano Ronaldo
Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo em ação em Portugal x Espanha (Foto: Alexandra Beier/ AFP)

Portugal e Espanha vão medir forças nas oitavas de final da Copa do Mundo. O clássico ibérico está marcado para a próxima segunda-feira, 6 de julho, às 16h (de Brasília), e promete ser um dos confrontos mais aguardados desta fase da competição.

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    A partida será disputada no AT&T Stadium, em Arlington, na região metropolitana de Dallas, nos Estados Unidos. Quem avançar no duelo garantirá vaga nas quartas de final do torneio e seguirá na luta pelo título da Copa do Mundo.

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    📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, Estados Unidos

    A Espanha chega embalada para o confronto após garantir vaga nas oitavas de final com uma atuação dominante diante da Áustria. A equipe comandada por Luis de la Fuente venceu por 3 a 0, em Los Angeles, com dois gols de Oyarzabal e outro de Pedro Porro. Com um estilo de jogo baseado na circulação rápida da bola e no controle das ações, os espanhóis seguem entre os principais candidatos ao título.

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    • Do outro lado, Portugal assegurou sua classificação ao superar a Croácia por 2 a 1, em Toronto. A seleção portuguesa contou com mais uma participação decisiva de Cristiano Ronaldo, que balançou as redes na partida. Além do gol, o atacante entrou para a história ao se tornar o jogador mais velho a atuar como titular em um duelo eliminatório de Copa do Mundo, aos 41 anos e 147 dias.

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    Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Alexandra Fechete/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Portugal x Espanha pela Copa do Mundo na história

    O confronto entre Espanha e Portugal carrega uma longa história no futebol internacional. Ao todo, as seleções já se enfrentaram em 41 oportunidades, com ampla vantagem espanhola no retrospecto. A La Roja soma 17 vitórias, enquanto a seleção das Quinas venceu apenas seis vezes. Os outros 18 encontros terminaram empatados.

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    Os números também refletem o domínio da equipe espanhola ao longo dos anos. A "La Roja" apresenta 56% de aproveitamento no duelo, contra 29% dos portugueses. No quesito ofensivo, a diferença também é significativa: são 79 gols marcados pela Espanha, diante de 47 anotados por Portugal.

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    Em Copas do Mundo, o clássico ibérico aconteceu apenas duas vezes. O primeiro encontro ocorreu nas oitavas de final da edição de 2010, na África do Sul, quando a Espanha venceu por 1 a 0 e avançou na competição. Posteriormente, os espanhóis conquistariam o único título mundial de sua história.

    O segundo duelo em Mundiais foi disputado na fase de grupos da Copa de 2018, na Rússia. Na ocasião, as seleções protagonizaram um dos jogos mais marcantes do torneio, com empate por 3 a 3. O resultado manteve o equilíbrio no histórico entre as equipe

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