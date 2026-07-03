Artilheiro da Copa de 1930: Guillermo Stábile, da Argentina
Conheça a história de Stábile, o primeiro grande goleador das Copas do Mundo.
A história dos mundiais começou a ser escrita no Uruguai, quando as principais forças do esporte se reuniram para a edição inaugural do torneio. Aquele campeonato pioneiro, cercado de enormes desafios logísticos e impulsionado por uma paixão imensa pelas arquibancadas, foi o primeiro passo para consolidar a competição como o maior evento esportivo do planeta. O Lance! relembra o artilheiro da Copa de 1930: Guillermo Stábile, da Argentina.
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A seleção argentina desembarcou em Montevidéu ostentando o status de uma das grandes favoritas ao título mundial. Com um elenco repleto de talentos técnicos e praticando um futebol de muita troca de passes e agressividade, a equipe sul-americana rapidamente justificou as expectativas e mostrou que chegaria forte na luta pela cobiçada taça.
Curiosamente, o jogador que viria a se tornar o grande nome daquela campanha histórica não iniciou a competição no time titular. O comando do ataque argentino pertencia ao capitão Manuel Ferreira, uma figura de extrema liderança e confiança inquestionável tanto da comissão técnica quanto de seus companheiros de equipe na época.
O destino do torneio, no entanto, mudou devido a um compromisso inusitado fora das quatro linhas. Ferreira precisou retornar a Buenos Aires logo após a estreia contra a França para realizar exames universitários. Essa ausência temporária abriu uma inesperada vaga no setor ofensivo para o segundo jogo da Argentina na fase de grupos.
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Foi exatamente nesse cenário que a oportunidade de ouro caiu nos pés do nosso protagonista. Convocado para assumir a posição no ataque, ele abraçou a chance com tamanha letalidade que jamais retornaria ao banco de reservas, gravando seu nome para sempre nos livros de história do esporte mundial.
Artilheiro da Copa de 1930: Guillermo Stábile, da Argentina
O surgimento de 'El Filtrador' Stábile no cenário global
Guillermo Stábile jogava no Huracán e já chamava a atenção pelo seu estilo de jogo muito dinâmico. Ele era conhecido pelo apelido de "El Filtrador" (O Infiltrador, em tradução livre) devido à sua impressionante velocidade e capacidade de encontrar espaços vazios nas defesas adversárias. Em uma época em que o futebol ainda passava por grandes transições táticas, sua explosão e inteligência de posicionamento tornavam quase impossível para os zagueiros acompanharem suas arrancadas rumo ao gol.
Ao assumir a titularidade na seleção argentina na Copa de 1930, Stábile demonstrou que não sentia o peso de substituir o capitão da equipe. A facilidade com que ele finalizava com ambas as pernas e seu faro de gol apurado transformaram o ataque argentino em uma máquina de fazer gols ao longo da competição sediada no Uruguai.
As seleções que sofreram com o artilheiro
Para entender a magnitude da campanha de Guillermo Stábile, é necessário olhar para os números impressionantes: oito gols marcados em apenas quatro partidas disputadas. Sua média de dois gols por jogo é uma das mais altas de toda a história das Copas. O atacante distribuiu seus tentos por todas as fases em que esteve em campo, punindo diferentes adversários do continente americano.
O cartão de visitas aconteceu contra o México. Fazendo sua estreia na competição e pela seleção principal, Stábile marcou simplesmente um hat-trick (três gols) na vitória argentina por 6 a 3. Poucos dias depois, no encerramento da fase de grupos contra o Chile, ele voltou a brilhar ao balançar as redes duas vezes na vitória por 3 a 1, garantindo a classificação da equipe.
Na fase semifinal, o desafio era contra a surpreendente seleção dos Estados Unidos. O atacante argentino foi mais uma vez letal no triunfo avassalador por 6 a 1, marcando mais dois gols e colocando a Argentina na grande final. Na decisão contra o Uruguai, mesmo com a derrota e o vice-campeonato por 4 a 2, Stábile deixou sua marca, anotando um gol e cravando, de forma isolada, seu nome no topo da artilharia.
A consagração e o longo legado no futebol
A espetacular performance na Copa do Mundo de 1930 abriu rapidamente as portas do futebol europeu para Guillermo Stábile. Logo após o torneio, ele foi transferido para o Genoa, da Itália, onde foi recebido com status de grande estrela e chegou a marcar um hat-trick em sua estreia pelo clube. Mais tarde, ele também vestiria as camisas de Napoli e Red Star Paris, clube pelo qual encerrou sua carreira nos gramados.
Porém, a relação de sucesso entre Stábile e a equipe nacional estava longe de acabar após seus anos como artilheiro. Como treinador, ele assumiu o comando da seleção argentina e construiu uma das trajetórias mais vitoriosas da história do país. Sob seu comando técnico durante as décadas seguintes, a Argentina conquistou impressionantes seis títulos do Campeonato Sul-Americano (atual Copa América), consolidando de vez sua lenda não apenas como o primeiro grande goleador, mas como uma mente brilhante e vitoriosa do futebol mundial.
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