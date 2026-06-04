NEWARK, NJ (EUA) - Do icônico jogo de tabuleiro Monopoly, passando por bonés, miniaturas dos mascotes Maple, Zayu e Clutch, e chegando a packs de figurinhas, colares com a taça da Copa do Mundo e muito mais. Comprar produtos licenciados do Mundial é uma tradição para quem acompanha o evento, e este ano eles estão acessíveis até para quem tem poucos minutos: no aeroporto de Newark, diversas máquinas que oferecem os produtos estão instaladas pelos corredores das áreas de embarque. Não fosse pela diferença substancial de preços, seria como comprar uma simples latinha de refrigerante.

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Os equipamentos têm funcionamento simples: basta clicar numa tela, selecionar o produto, aproximar o cartão de crédito e pronto: em menos de um minuto, o fã de Copa do Mundo sai com um item oficial do Mundial

As máquinas de venda oferecem produtos distintos entre elas. Em uma, é possível comprar o álbum da Copa do Mundo mais um pack com 50 pacotes de figurinhas por US$ 124,95 (R$ 635, na cotação atual). Bonés de diferentes cores são oferecidos a US$ 39,99 (R$ 203). Há ainda um colar com pingente da taça pelos mesmos US$ 39,99, suvenires dos mascotes (US$ 29,99, ou R$ 152), e copo térmico por US$ 32,99 (R$ 168)

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O Monopoly — em que "as propriedades são partidas lendárias da Copa do Mundo" — é oferecido em outra dessas máquinas. Custa US$ 54,99 (R$ 280). No mesmo equipamento, há packs de figurinhas, colares e outros produtos.

Além das diversas máquinas de produtos licenciados da Copa do Mundo, no aeroporto de Newark algumas lojas físicas possuem espaços específicos para a venda de camisas, mascotes e outros. Muitos deles com alusão à seleção norte-americana.

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Na área de embarque do aeroporto de Newark, máquinas estão dispostas em diferentes partes (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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