Cafu será homenageado no 11º Prêmio Sou do Esporte

Em um ano emblemático para o futebol nacional, com a realização da Copa do Mundo, o 11º Prêmio Sou do Esporte (SDE) prestará, pela primeira vez em sua história, uma homenagem especial ao futebol, celebrando a carreira de Marcos Evangelista de Morais, o eterno capitão Cafu.

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Capitão do pentacampeonato mundial, único jogador da história a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo (1994, 1998 e 2002) e ícone da Seleção Brasileira, Cafu será o grande homenageado da edição que consolida o SDE como o principal reconhecimento às lideranças e protagonistas do esporte brasileiro.

A escolha de Cafu reforça o posicionamento do Instituto Sou do Esporte de reconhecer não apenas resultados esportivos, mas principalmente trajetórias que inspiram gerações, constroem legado e ampliam o impacto social do esporte no Brasil.

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O evento será realizado no dia 30 de novembro, na Sala São Paulo, reunindo representantes do governo federal, dirigentes esportivos, atletas, empresas, imprensa e lideranças do setor em uma noite dedicada à celebração da paixão nacional e ao fortalecimento do ecossistema esportivo.

— Receber uma homenagem como essa, que representa o reconhecimento do esporte nacional, é uma emoção enorme. O futebol transformou a minha vida e a de milhares de pessoas. A Sou do Esporte tem feito a diferença no setor esportivo brasileiro e ser celebrado representando essa paixão nacional é uma honra e também uma grande responsabilidade, de continuar inspirando jovens, dentro e fora dos campos — afirma Cafu.

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Para Fabiana Bentes, presidente do Sou do Esporte, a homenagem simboliza um marco na história do prêmio.

— Pela primeira vez, o Prêmio Sou do Esporte presta uma homenagem oficial ao futebol, reconhecendo sua força como ferramenta de transformação social, econômica e cultural no Brasil. E não poderíamos escolher nome mais representativo do que o capitão Cafu, um líder que traduz valores como disciplina, superação e compromisso com o país.

Ao longo de 11 anos, o Prêmio Sou do Esporte consolidou-se como o encontro das maiores lideranças do esporte brasileiro, promovendo conexões estratégicas, networking e visibilidade para iniciativas que impulsionam o setor. Nesta edição, além das mais de 30 categorias premiadas, a homenagem ao futebol inaugura um novo capítulo na trajetória do evento.

Com transmissão ao vivo pela BandSports, o 11º SDE reafirma sua missão de transformar o Brasil em uma nação esportiva.

Sobre o Instituto Sou do Esporte

O Instituto Sou do Esporte atua há mais de uma década na promoção de ações estruturantes para o desenvolvimento do esporte brasileiro, valorizando boas práticas de gestão, governança e impacto social.