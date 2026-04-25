NFL: New England Patriots anuncia jogador diretamente do Maracanã

O New England Patriots anunciou neste sábado (25), diretamente do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a seleção do offensive tackle Dametrious Crownover, da Universidade Texas A&M, como reforço para a próxima temporada da NFL. O jogador foi escolhido na posição geral de número 196 do Draft 2026, cujo anúncio foi realizado pelo influenciador e humorista Negrete, com transmissão ao vivo para a sede do evento, em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

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A escolha integra o processo anual de recrutamento de atletas universitários pelas franquias da NFL. A edição de 2026 do Draft ocorreu entre os dias 23 e 25 de abril, em diferentes pontos de Pittsburgh, e registrou público estimado de 320 mil pessoas no primeiro dia.

— Pelo segundo ano consecutivo, nós escolhemos o Rio de Janeiro para realizar um anúncio do Draft, e desta vez em um dos lugares mais icônicos do país. O Maracanã é o palco onde muitos jovens talentos se tornaram grandes ídolos do futebol brasileiro. No futebol americano, o Draft é justamente o começo deste sonho para os jovens, o momento em que eles se tornam profissionais na NFL. Anunciar a chegada de um novo talento para o Patriots diretamente do Maracanã representa não só trazer para o Brasil um dos eventos de maior visibilidade da temporada da NFL, mas também reforça o nosso objetivo de ter o Patriots cada vez mais integrado à cultura brasileira — afirmou Lara Magalhães, manager do Patriots no Brasil.

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New England Patriots fez anúncio de jogador da NFL direto do Maracanã (Foto: Divulgação)

Em 2025, o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, foi responsável por anunciar uma das escolhas da franquia diretamente da sede do clube, na Gávea, em ação que obteve destaque entre os anúncios remotos internacionais do Draft daquele ano.

Desde 2024, o New England Patriots detém os direitos junto à NFL para realizar ações de engajamento de fãs, campanhas de marketing e atividades comerciais no Brasil. A franquia já promoveu eventos em cidades como São Paulo, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

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Parcerias do New England Patriots

No mês de março deste ano, o clube anunciou parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com ações realizadas no Gillette Stadium durante o amistoso entre as seleções do Brasil e da França. Entre outras iniciativas recentes, realizadas em 2025, estão a promoção de camps de flag football e cheerleading para crianças e jovens, além do evento Rio Kickoff Experience, que contou com a participação do bicampeão do Super Bowl Ken Walter, em atividade com fãs na Praia da Barra da Tijuca.