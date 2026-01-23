menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

CazéTV anuncia novos acordos e fortalece marca para Copa do Mundo 2026

Emissora fechou com novas empresas para patrocinar projeto inédito no Mundial deste ano; confira

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 23/01/2026
17:08
Casimiro em Cruzeiro x Santos
imagem cameraCazéTV chegou a seis acordos comerciais para patrocinar e realizar ativações na "Casa CazéTV". (Foto: Reprodução)
A CazéTV anunciou cinco novos acordos de patrocínio para o projeto da Copa do Mundo 2026. A emissora digital anunciou novas marcas para apoiar a Casa CazéTV, espaço que terá sedes em São Paulo e Rio de Janeiro e funcionará como um hub que vai reunir fãs, shows e transmissões ao vivo da empresa durante o Mundial deste ano.

O objetivo da emissora é alavancar o alcance do projeto e gerar mais ativações e interação com o público durante as visitas aos espaços da Casa CazéTV. Após anunciar o Mercado Livre como primeira empresa parceira, o canal fechou acordos com Adidas, Coca-Cola, Hellmann's, iFood e YouTube. Assim como a empresa de e-commerce, as novas patrocinadoras terão ativações específicas na capital paulista e carioca durante a competição.

Os acordos comerciais foram conduzidos pela TM1 Brand Experience, a mesma empresa que costurou o contrato com o Mercado Livre. A Casa CazéTV é o primeiro ambiente físico criado pela marca, que é detentora dos direitos de transmissão do mundial, e tem capacidade de receber até cinco mil pessoas por dia em cada um dos espaços. Em dezembro, a LiveMode, dona da CazéTV, intensificou as negociações com o mercado para atrair novos parceiros para o projeto de Copa.

Ainda não há divulgação de quais serão os endereços da "Casa CazéTV" no Rio de Janeiro ou São Paulo, mas o conceito de experiência dos espaços é criar uma conexão dos fãs com a marca enquanto interagem com marcas e aproveitam as atrações de entretenimento, no modelo já conhecido de fan fest.

Casa CazéTV terá sedes em São Paulo e Rio de Janeiro e receberá até cinco mil pessoas por dia em cada local casimiro miguel
Casa CazéTV terá sedes em São Paulo e Rio de Janeiro e receberá até cinco mil pessoas por dia em cada local. (Foto: Reprodução/CazéTV)

circulo com pontos dentroTudo sobre

