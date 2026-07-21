Champions League terá jogos transmitidos de graça; entenda
Marca esportiva apresentará um número selecionado de partidas da competição continental ao vivo em seu perfil no YouTube pela primeira vez
Após o fim da Copa do Mundo, os clubes europeus começam a se preparar para a temporada 26/27. Pensando nisso, a maior competição de clubes do mundo, a Champions League, volta a ser o objetivo de desejo de diversas equipes do velho continente e retoma o protagonismo entre o público que consome as grandes ligas do esporte. Nesse sentido, a TNT Sports, na última segunda-feira (20), anunciou uma novidade para a atual edição do torneio e passará a oferecer jogos gratuitos da competição.
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Detentora dos direitos de transmissão da Champions League no Brasil, desde a edição 2015/2016, a TNT Sports, projeto esportivo da Warner Bros. Discovery assegurou que transmitirá, ao vivo e gratuitamente, partidas da maior competição de clubes do mundo, em seu canal no YouTube, que conta com mais de 13 milhões de inscritos atualmente.
Quantos jogos serão transmitidos gratuitamente?
Ao todo, serão distribuídos 31 jogos da Champions League 2026/27 no canal da TNT Sports no YouTube e de graça. O pacote contempla duelos de todas as rodadas da Fase de Liga e confrontos eliminatórios da repescagem, das oitavas e das quartas de final do torneio continental.
Por outro lado, todos os 204 jogos da competição serão exibidos pela plataforma HBO Max, prática recorrente desde o lançamento da plataforma de streaming no Brasil, em 2021. Além disso, os canais TNT e Space seguirão apresentando confrontos selecionados do torneio continental.
Considerando apenas conteúdos conectados à UEFA Champions League 2025/26 publicados em seus perfis no Instagram, TikTok, YouTube, X e Facebook, a TNT Sports alcançou 634 milhões de interações e 16 bilhões de impressões, com aumentos respectivos de 1% e 42% em relação à temporada anterior.
Outras competições que serão transmitidas no Youtube
Entre 2027 e 2030, a TNT Sports também exibirá jogos da Conmebol Sul-Americana em seu canal no YouTube. A marca esportiva ainda poderá utilizar e produzir conteúdos exclusivos com clipes e melhores momentos de todas as 314 partidas da competição e da Libertadores em todos os perfis do seu ecossistema digital.
Contrato renovado até 2031
Em maio deste ano, a TNT Sports chegou a um acordo para a renovação dos direitos de transmissão da Champions League por mais quatro temporadas, até 2031. A negociação foi marcada por uma concorrência entre outros grandes veículos de comunicação, como a Globo e CazéTV. Porém, após duas rondas de negociações, a TNT superou os demais veículos e garantiu a renovação do contrato para exibir a competição europeia.
A marca esportiva completará dezesseis anos consecutivos como a principal casa exibidora da maior competição de clubes do planeta no Brasil. Em complemento, a Warner pode sublicenciar os direitos para canais abertos. Na temporada 26/27, por exemplo, o SBT possui um contrato de sublicenciamento com a TNT para a exibição da Champions League.
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