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Champions League terá jogos transmitidos de graça; entenda

Marca esportiva apresentará um número selecionado de partidas da competição continental ao vivo em seu perfil no YouTube pela primeira vez

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/07/2026 11:41
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Taça e bola da final da Champions League 25/26.
Taça e bola da final da Champions League 25/26 - (Foto: Reprodução redes sociais X)

Após o fim da Copa do Mundo, os clubes europeus começam a se preparar para a temporada 26/27. Pensando nisso, a maior competição de clubes do mundo, a Champions League, volta a ser o objetivo de desejo de diversas equipes do velho continente e retoma o protagonismo entre o público que consome as grandes ligas do esporte. Nesse sentido, a TNT Sports, na última segunda-feira (20), anunciou uma novidade para a atual edição do torneio e passará a oferecer jogos gratuitos da competição.

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    Detentora dos direitos de transmissão da Champions League no Brasil, desde a edição 2015/2016, a TNT Sports, projeto esportivo da Warner Bros. Discovery assegurou que transmitirá, ao vivo e gratuitamente, partidas da maior competição de clubes do mundo, em seu canal no YouTube, que conta com mais de 13 milhões de inscritos atualmente.

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    Quantos jogos serão transmitidos gratuitamente?

    Ao todo, serão distribuídos 31 jogos da Champions League 2026/27 no canal da TNT Sports no YouTube e de graça. O pacote contempla duelos de todas as rodadas da Fase de Liga e confrontos eliminatórios da repescagem, das oitavas e das quartas de final do torneio continental.

    Por outro lado, todos os 204 jogos da competição serão exibidos pela plataforma HBO Max, prática recorrente desde o lançamento da plataforma de streaming no Brasil, em 2021. Além disso, os canais TNT Space seguirão apresentando confrontos selecionados do torneio continental.

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    Considerando apenas conteúdos conectados à UEFA Champions League 2025/26 publicados em seus perfis no Instagram, TikTok, YouTube, X e Facebook, a TNT Sports alcançou 634 milhões de interações e 16 bilhões de impressões, com aumentos respectivos de 1% e 42% em relação à temporada anterior. 

    Outras competições que serão transmitidas no Youtube

    Entre 2027 e 2030, a TNT Sports também exibirá jogos da Conmebol Sul-Americana em seu canal no YouTube. A marca esportiva ainda poderá utilizar e produzir conteúdos exclusivos com clipes e melhores momentos de todas as 314 partidas da competição e da Libertadores em todos os perfis do seu ecossistema digital. 

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    Contrato renovado até 2031

    Em maio deste ano, a TNT Sports chegou a um acordo para a renovação dos direitos de transmissão da Champions League por mais quatro temporadas, até 2031. A negociação foi marcada por uma concorrência entre outros grandes veículos de comunicação, como a Globo e CazéTV. Porém, após duas rondas de negociações, a TNT superou os demais veículos e garantiu a renovação do contrato para exibir a competição europeia.

    A marca esportiva completará dezesseis anos consecutivos como a principal casa exibidora da maior competição de clubes do planeta no Brasil. Em complemento, a Warner pode sublicenciar os direitos para canais abertos. Na temporada 26/27, por exemplo, o SBT possui um contrato de sublicenciamento com a TNT para a exibição da Champions League.

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    Marquinhos levanta a taça da Champions League, cercado por jogadores do PSG.
    Marquinhos levanta a taça da Champions League, cercado por jogadores do PSG. -(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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