Inter faz movimento junto à CBF por reconhecimento de título do Brasileirão

O Internacional oficializou nesta terça-feira (27) um pedido junto à CBF para o reconhecimento do título do Campeonato Brasileiro de 2005. O documento foi entregue ao presidente da entidade, Samir Xaud, e reúne argumentos jurídicos, históricos e esportivos relacionados à edição marcada pelo escândalo da "Máfia do Apito".

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A solicitação foi apresentada por dirigentes e representantes do clube gaúcho, entre eles o presidente Alessandro Barcellos, o ex-presidente Fernando Carvalho e integrantes do departamento jurídico colorado.

O Inter sustenta que foi diretamente prejudicado pelas decisões tomadas durante o campeonato após a descoberta do esquema de manipulação envolvendo árbitros. Na época, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou 11 partidas da competição. No entendimento do clube, a repetição dos jogos impactou diretamente a disputa pelo título daquele Brasileirão, vencido oficialmente pelo Corinthians.

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Apesar do pedido, o Internacional afirma que não solicita a retirada da conquista do clube paulista. A intenção, segundo o requerimento, é obter um reconhecimento institucional compartilhado da taça de 2005 como forma de "reparação histórica".

O material entregue à CBF pelo Inter conta com documentos, parecer técnico, declarações públicas de personagens envolvidos no episódio e cita precedentes adotados pela própria entidade em reconhecimentos históricos feitos anteriormente.

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O episódio da "Máfia do Apito" veio à tona em 2005 após denúncias envolvendo o árbitro Edílson Pereira de Carvalho. A investigação apontou manipulação de resultados em partidas do Campeonato Brasileiro. Onze jogos foram anulados e remarcados pelo STJD.

Corinthians x Internacional no Brasileirão de 2005 (Foto: Reginaldo Castro / Lancepress)

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.

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