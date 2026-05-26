Web dispara em Internacional x Corinthians na Copa do Brasil: 'Final de Copa'

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou nesta terça-feira (26) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, colocando o Internacional de frente com o atual campeão Corinthians. Com o confronto definido, internautas e torcedores movimentam a web com previsões e opiniões.

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Internacional enfrentará o Corinthians pela Copa do Brasil

Internacional fará o primeiro jogo contra o Corinthians no Beira-Rio, enquanto o jogo de volta será de mando Alvinegro, na Neo Quimica Arena. Restam apenas 16 equipes no torneio, que começou com 126 participantes em fevereiro deste ano e entra agora em sua 6ª fase.

Histórico de confrontos

O confronto entre Internacional e Corinthians é um dos mais equilibrados do futebol brasileiro. Ao longo da história, já se enfrentaram 99 vezes, com vantagem corintiana: são 33 vitórias do Corinthians, 25 vitórias do Internacional e 41 empates.

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Pela Copa do Brasil, os clubes já se encontraram em três mata-matas diferentes, totalizando seis partidas, com extremo equilíbrio: uma vitória para cada lado e quatro empates. O primeiro encontro ocorreu nas oitavas de final de 1992, quando o Internacional bateu o Corinthians por 4 a 0 no jogo de ida, em São Paulo, e depois segurou um empate sem gols em Porto Alegre para avançar. Já em 2009, as equipes decidiram a final da competição. No Beira-Rio, o Corinthians venceu por 2 a 0, e na volta, um empate por 2 a 2. Em 2017, voltaram a se enfrentar pela quarta fase da Copa do Brasil: empate por 1 a 1 em Porto Alegre e novo 1 a 1 em São Paulo, mas o Internacional avançou nos pênaltis.

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Nos pontos corridos do Brasileirão, o equilíbrio também sempre marcou presença. O Corinthians leva pequena vantagem histórica no campeonato, com 27 vitórias contra 20 do Internacional e 34 empates em 81 jogos. Em São Paulo, o Timão costuma ser mais dominante, enquanto o Inter tradicionalmente dificulta os confrontos no Beira-Rio.

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