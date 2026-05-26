ASSISTA AO VIVO: Lance!TV transmite sorteio da Copa do Brasil
CBF define os duelos das oitavas de final em sorteio nesta terça (26)
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A Copa do Brasil conhecerá nesta terça-feira (26) os confrontos das oitavas de final da competição. O sorteio será realizado às 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
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A cobertura completa será transmitida ao vivo pelo Lance!TV a partir das 10h. A apresentação ficará por conta de João Vidal, com comentários de Fernando David e Vitor Chorão. Direto da sede da CBF, Thales Teixeira acompanha os bastidores e traz todas as informações do evento em tempo real.
Nesta fase da competição, todos os times estarão no mesmo pote, sem restrições para confrontos. Após a definição dos duelos, também serão sorteados os mandos de campo.
As partidas de ida das oitavas de final estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os jogos de volta serão disputados em 5 e 6 de agosto.
Times garantidos nas oitavas da Copa do Brasil
Os 16 clubes classificados para as oitavas de final são: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Juventude, Santos, Mirassol, Palmeiras, Remo, Atlético Mineiro, Chapecoense, Grêmio, Athletico Paranaense, Corinthians, Fortaleza e Vitória.
Resultados da 5ª fase da Copa do Brasil
Chapecoense 2 x 0 Botafogo — agregado: 2 x 1
Atlético-GO 0 x 0 Athletico-PR — Athletico-PR venceu nos pênaltis
Confiança 0 x 3 Grêmio — agregado: 0 x 5
Corinthians 1 x 0 Barra FC — agregado: 2 x 0
CRB 0 x 0 Fortaleza — agregado: 1 x 2
Vitória 2 x 0 Flamengo — agregado: 3 x 2
Vasco 2 x 2 Paysandu — agregado: 4 x 2
Juventude 3 x 1 São Paulo — agregado: 3 x 2
Coritiba 0 x 2 Santos — agregado: 0 x 2
Mirassol 2 x 1 Bragantino — agregado: 3 x 2
Ceará 2 x 1 Atlético-MG — Atlético-MG venceu nos pênaltis após agregado em 3 x 3
Remo 2 x 1 Bahia — agregado: 5 x 2
Jacuipense 1 x 4 Palmeiras — agregado: 1 x 7
Internacional 3 x 2 Athletic Club — agregado: 5 x 3
Cruzeiro 1 x 0 Goiás — agregado: 3 x 2
Fluminense 2 x 1 Operário-PR — agregado: 2 x 1
No ritmo da Copa
A transmissão também contará com entradas ao vivo da equipe do Lance! diretamente da Granja Comary, em Teresópolis. João Lidington participa da cobertura, trazendo detalhes da preparação da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo.
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