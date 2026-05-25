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CBF e clubes se reúnem para discutir criação de nova liga

Encontro debate mudanças estruturais e projeta implementação da liga a partir de 2030

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Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
15:16
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Samir Xaud em evento da CBF para discutir assuntos para a formação da nova liga (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
imagem cameraSamir Xaud em evento da CBF para discutir assuntos para a formação da nova liga (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira (25) uma segunda reunião com representantes dos clubes das Séries A e B para discutir temas relacionados à criação de uma nova liga para o futebol brasileiro. O encontro teve como foco a apresentação de propostas e o debate de medidas consideradas fundamentais para fortalecer o "produto Brasileirão" e modernizar a estrutura do futebol nacional.

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A intenção da entidade é construir, em conjunto com os clubes, um modelo capaz de transformar a liga brasileira em uma das três maiores do mundo. Apesar do avanço nas conversas, a previsão atual é de que a nova liga passe a funcionar efetivamente apenas em 2030, contando com participação direta da própria CBF na liderança do projeto. A reunião desta segunda aprofundou temas apontados como prioritários no primeiro encontro realizado no início de abril.

Samir Xaud em reunião da CBF com os clubes da Série A e B (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Samir Xaud em reunião da CBF com os clubes da Série A e B (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Exatamente um ano após assumir a presidência da CBF, Samir Xaud destacou em seu discurso de abertura a importância das mudanças estruturais debatidas com os clubes e reforçou o compromisso da entidade em liderar o processo de reformulação do futebol brasileiro.

— Falamos que iríamos fazer, que tocaríamos nas mudanças estruturais de que o futebol brasileiro precisava. Fico muito feliz por ter conseguido avançar nessas pautas, discutir e promover as mudanças necessárias. Para mim, esse assunto é tão importante quanto os outros, e é uma satisfação estar aqui hoje na presença dos senhores. Todas essas mudanças — arbitragem, fair play e calendário — estão preparando o caminho para um ambiente favorável à criação de uma liga forte para o futebol brasileiro. Acredito que todos esses temas são a base para a construção de uma liga única no futebol brasileiro, com a participação de todos vocês em conjunto com a CBF — afirmou o presidente.

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