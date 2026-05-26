Clássico carioca e possível sede da final repercutem nos bastidores do sorteio da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (26) o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O Lance! acompanhou o evento realizado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e presenciou bastidores movimentados entre dirigentes e representantes dos clubes classificados.

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Clássico na Copa do Brasil gera repercussão

Logo no primeiro confronto definido, o clima entre os convidados mudou. Após a retirada da bola do Fluminense, o Vasco apareceu como adversário, reeditando a semifinal da edição de 2025, quando o Cruz-Maltino levou a melhor e avançou à decisão. O clássico rapidamente virou o principal assunto entre os presentes no auditório.

Vasco vai enfrentar o Fluminense nestas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)

Representando os respectivos clubes, o presidente do Tricolor, Mattheus Montenegro, e o diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, deixaram o local logo após o sorteio, sem conceder entrevistas ou declarações à imprensa.

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Rumores sobre a sede da final

Outro tema que repercutiu nos corredores da CBF foi a definição da final da competição em jogo único, formato inédito na Copa do Brasil. O presidente do Vitória, Fábio Mota, revelou que Brasília é apontada nos bastidores como provável sede da decisão desta temporada.

— Todo mundo leu o regulamento e concordou, então não temos muito o que reclamar. Para a gente é uma desvantagem muito grande. Será em Brasília a final, já olhei a tabela, já sei onde vai ser, mas antes da final tem várias outras grandes etapas. Se diz muito nos bastidores que será em Brasília, então a gente tem aí uma desvantagem, mas antes da final tem muito jogo. Jogo a jogo, primeiro Athletico, mas eu não tenho o que reclamar, todo mundo aprovou antes o regulamento — afirmou.

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Dirigentes dos clubes presentes na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)

Leila Pereira nega favoritismo contra o Fortaleza

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também comentou o sorteio e evitou tratar o clube paulista como favorito ao título, mesmo diante do confronto contra o Fortaleza.

— O Palmeiras vai lutar. Vocês sabem que um jogo de mata-mata é sempre difícil. Eu jamais vou dizer que o Palmeiras é o favorito, seja em qual for a competição. O Palmeiras vai entrar com muita humildade, com os pés no chão, seja contra quem for e a gente vai entrar para ganhar o jogo.

Sobre o duelo diante do Fortaleza, Leila destacou a importância de construir vantagem no Allianz Parque.

— Eu costumo dizer que eu não escolho adversário. É um sorteio, foi com o Fortaleza. Vamos fazer o primeiro jogo em casa e o segundo lá. Vamos tentar em nossa casa fazer um placar folgado para que a gente possa garantir fora de casa.

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Diretor do Corinthians comenta movimentações na janela

Presente no evento, o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, aproveitou para comentar as movimentações do clube visando a próxima janela de transferências e admitiu que vendas fazem parte do planejamento financeiro.

— A venda de jogadores faz parte do orçamento dos clubes do Brasil e é uma linha importante de receita. É sempre essa disputa, digamos assim, esse paradoxo entre vender e manter o melhor time possível. A gente tem que, em algum momento, fazer alguma venda, mas não estamos desesperados para vender.

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Presidente do Internacional descarta vantagem de decidir em casa

Quem também repercutiu o sorteio foi o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos. O Colorado enfrentará o Corinthians nas oitavas de final e decidirá a vaga fora de casa.

— Sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Um tradicional rival. Mas o Internacional vai estar preparado e vai buscar essa classificação — afirmou o mandatário colorado — Nem sempre o segundo jogo é o decisivo, muitas surpresas acontecem — completou.

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Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, durante sorteio da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Cruzeiro em busca do heptacampeonato da Copa do Brasil

Já o diretor do Cruzeiro, Bruno Spindel, reforçou a tradição da equipe mineira na competição ao comentar o duelo contra a Chapecoense.

— O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil e, pela grandeza do clube, que tem a ideia de lutar para ser campeão, jamais pode escolher adversário ou qualquer outro fator.