Ex-Internacional brilha na MLS e celebra vitória sobre o Inter Miami de Messi

A temporada de 2026 tem representado um capítulo de ouro na carreira do jovem Luís Otávio. Revelado pelas categorias de base do Internacional e apontado como uma das grandes promessas de sua geração, o volante de apenas 19 anos decidiu ousar. Após se firmar no elenco principal do Colorado, pelo qual disputou 22 partidas após estrear no Brasileirão em 2024, o meio-campista arrumou as malas para encarar sua primeira experiência internacional no Orlando City, dos Estados Unidos.

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Alan Patrick, meia, e Luis Otávio, volante do Internacional, em treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A aposta surtiu efeito rápido. Em seu ano de estreia na Major League Soccer (MLS), o brasileiro já soma 14 partidas e um gol marcado, mostrando que a transição para a América do Norte foi mais tranquila do que o esperado.

— A adaptação tem sido muito positiva. Cheguei com a cabeça aberta para aprender e evoluir em todos os aspectos, tanto dentro quanto fora de campo. É a minha primeira experiência internacional e isso naturalmente exige um período de adaptação, mas tenho sido muito bem recebido pelo clube e pelos companheiros — destacou o jogador.

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O desempenho consistente nos Estados Unidos rendeu ao volante uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 este ano, para um amistoso contra o Paraguai. Para Luís Otávio, o nível de competitividade da liga norte-americana foi uma grata surpresa e tem sido o combustível ideal para sua evolução tática e física.

— Sobre a MLS, confesso que me surpreendeu bastante. É uma liga muito competitiva, com jogadores de alto nível e equipes que jogam em intensidade elevada durante os 90 minutos. Estou feliz por fazer parte desse ambiente e acredito que essa experiência está contribuindo muito para o meu crescimento como atleta — avaliou.

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O ápice dessa nova rotina aconteceu no clássico da Flórida contra o Inter Miami. O Orlando City saiu vitorioso do confronto, mas o que ficou marcado para o jovem volante foi a missão de parar ninguém menos que Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos.

— Foi uma experiência muito especial. Estamos falando de um dos maiores jogadores da história do futebol, então poder dividir o campo com ele é algo que vou guardar para sempre. Claro que o Messi é um jogador que exige muita atenção durante toda a partida. Ele tem uma qualidade diferenciada e consegue decidir jogadas em poucos segundos. Procurei manter a concentração do início ao fim e cumprir as orientações da comissão técnica para ajudar a equipe da melhor forma possível — relembrou o jovem, dividindo os méritos com o elenco. — No final, o mais importante foi termos conseguido fazer um grande jogo e sair com a vitória.

Além da MLS, Luís Otávio também vem ganhando minutos na tradicional US Open Cup. Ele vive de perto o "boom" do futebol no país, inflado pela realização da Copa do Mundo de 2026, e acredita que o torneio mudará o patamar do esporte nos USA.

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