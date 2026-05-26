O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, avaliou o confronto diante do Internacional, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira (26), na sede oficial da CBF, no Rio de Janeiro.

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Paz não apontou favoritos, mas admitiu que o fato de decidir em casa acaba sendo uma vantagem para o Corinthians.

— Achei interessante decidir em casa. Estatisticamente, decidir em casa é uma vantagem, não garante nada, mas é uma vantagem. E gostei muito desse formato de serem dois jogos seguidos. Não tem um intervalo entre os jogos, não tem uma outra competição entre os jogos. Então, a nível de estratégia, é melhor. Você monta uma estratégia só para enfrentar aquele mesmo adversário, um jogo fora, um jogo em casa. Então é bem interessante isso. Acho que é uma inovação boa, um grande confronto, um grande adversário, mas o Corinthians é atual campeão. Sabe ir muito bem nesse tipo de competição. É copeiro. Não é à toa que é o atual campeão. E acho que para o Inter também não foi legal pegar o Corinthians, assim como o Corinthians talvez, se fosse escolher, não escolheria o Inter. Mas vamos buscar fazer aí o melhor possível pra passar de fase no início de agosto — disse Marcelo Paz.

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— Favoritismo nesse tipo de competição é algo que, quem cravar, tem grande chance de errar. Na fase anterior, a Chapecoense eliminou o Botafogo, que talvez fosse o favorito, o Vitória eliminou o Flamengo. Sempre na Copa do Brasil tem esse tipo de situação, porque é um confronto de dois jogos. E, às vezes, naquele momento, em alguma circunstância, o estado de espírito dos jogadores naqueles dois confrontos... não dá para cravar nada. É fase a fase, e o Corinthians tem um belo adversário pela frente. Quando chegar lá, no início de agosto, a gente tem que estar preparado para buscar passar — seguiu.

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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.

O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

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Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

— Jogo muito difícil, o que seria comum nessa fase da Copa do Brasil. Pegar um adversário difícil, e o Internacional é um rival histórico do Corinthians. A gente sabe que tem aí uma rivalidade construída ao longo dos últimos anos, principalmente depois de 2005 para cá, no título brasileiro do Corinthians. E isso é bom, dá uma pitada a mais no confronto, dá um tempero a mais — completou.

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