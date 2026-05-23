Expulsão em Vitória x Internacional revolta torcedores: 'Inacreditável'

A derrota do Internacional para o Vitória por 2 a 0, neste sábado (23), no Barradão, ficou marcada por muita reclamação da torcida colorada contra a arbitragem. O principal alvo das críticas foi a expulsão de Bernabei no segundo tempo.

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O lateral do Internacional recebeu o primeiro cartão amarelo ainda na etapa inicial, após um lance de possível pênalti em que o árbitro interpretou simulação do jogador colorado. A decisão já havia causado forte repercussão nas redes sociais, com torcedores afirmando que o contato existiu e que a advertência foi exagerada.

Veja o lance:

Na segunda etapa, aos 43 minutos, Bernabei recebeu o segundo amarelo após entrada em Marinho e acabou expulso.

Veja o lance:

O lance gerou revolta imediata entre os colorados, que classificaram a decisão como inacreditável.

Veja a repercussão:

Durante a partida, o Internacional teve dificuldades para reagir após sofrer o primeiro gol. O time de Paulo Pezzolano começou pressionando e criou boas oportunidades com Borré, Alerrandro e Mercado, mas desperdiçou as chances.

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O Vitória aproveitou o erro de saída de bola do Inter aos 28 minutos do primeiro tempo para abrir o placar. Erick cruzou na medida para Renê, que apareceu livre na área para marcar de cabeça. Depois do gol, o time baiano passou a controlar mais o confronto e administrou a vantagem.

Bernabei durante partida entre Vitória x Internacional pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Nas redes sociais, torcedores do Internacional também reclamaram de uma suposta falta de critério da arbitragem ao longo do duelo. Muitos citaram que entradas semelhantes cometidas por jogadores do Vitória não receberam a mesma punição aplicada a Bernabei.

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A expulsão acabou sendo um dos assuntos mais comentados da partida, principalmente entre colorados, que apontaram influência direta da arbitragem no resultado final no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória 🆚 Internacional

17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (23), às 17h (horário de Brasília).

📍 Local: Barradão, em Salvador.

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL).

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ).

📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

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