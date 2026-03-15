Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Athletico-PR

O Fluminense divulgou a escalação para o duelo com o Athletico-PR neste domingo (15), no Maracanã, válido pela sexta rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía optou por preservar algumas peças e promove mudanças pontuais na equipe titular, abrindo mão da força máxima.

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A principal dúvida para o onze inicial do Fluminense era o zagueiro Jemmes, que não participou do treinamento de sábado (14) devido a um problema de saúde. Apesar disso, o defensor foi relacionado para o confronto contra o Athletico Paranaense.

Jemmes em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Além dele, o meio-campista Martinelli vai para o jogo. O filho do jogador nasceu na última sexta-feira (13), e o atleta foi liberado da atividade naquele dia para acompanhar o momento. No sábado (14), porém, participou normalmente do treinamento e estará à disposição para enfrentar o Athletico.

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Desta forma, o Fluminense está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino.

Mais informações de Fluminense x Athletico-PR.

✅Ficha do jogo

FLUMINENSE x ATHLETICO-PR

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data: domingo, 15 de março de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (RJ) e Premiere

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🗣️ Arbitragem:

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Lista de relacionados do Fluminense 📜

🧤 Goleiros

Fábio

Marcelo Pitaluga

Vitor Eudes

🛡️ Defensores

Juan Pablo Freytes

Guilherme Arana

Ignácio

Igor Rabello

Jemmes

Júlio Fidelis

Julián Millán

Renê

Samuel Xavier

🧠 Meio-campistas

Alisson

Hércules

Lucho Acosta

Martinelli

Otávio

Paulo Henrique Ganso

⚽ Atacantes