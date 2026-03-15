Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Athletico-PR
Técnico tricolor mexe na equipe titular para o duelo da 6ª rodada do Brasileirão
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O Fluminense divulgou a escalação para o duelo com o Athletico-PR neste domingo (15), no Maracanã, válido pela sexta rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía optou por preservar algumas peças e promove mudanças pontuais na equipe titular, abrindo mão da força máxima.
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A principal dúvida para o onze inicial do Fluminense era o zagueiro Jemmes, que não participou do treinamento de sábado (14) devido a um problema de saúde. Apesar disso, o defensor foi relacionado para o confronto contra o Athletico Paranaense.
Além dele, o meio-campista Martinelli vai para o jogo. O filho do jogador nasceu na última sexta-feira (13), e o atleta foi liberado da atividade naquele dia para acompanhar o momento. No sábado (14), porém, participou normalmente do treinamento e estará à disposição para enfrentar o Athletico.
Desta forma, o Fluminense está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino.
Mais informações de Fluminense x Athletico-PR.
✅Ficha do jogo
FLUMINENSE x ATHLETICO-PR
6ª rodada do Campeonato Brasileiro
📅 Data: domingo, 15 de março de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (RJ) e Premiere
🗣️ Arbitragem:
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Lista de relacionados do Fluminense 📜
🧤 Goleiros
- Fábio
- Marcelo Pitaluga
- Vitor Eudes
🛡️ Defensores
- Juan Pablo Freytes
- Guilherme Arana
- Ignácio
- Igor Rabello
- Jemmes
- Júlio Fidelis
- Julián Millán
- Renê
- Samuel Xavier
🧠 Meio-campistas
- Alisson
- Hércules
- Lucho Acosta
- Martinelli
- Otávio
- Paulo Henrique Ganso
⚽ Atacantes
- Agustín Canobbio
- Rodrigo Castillo
- John Kennedy
- Kevin Serna
- Jefferson Savarino
- Yeferson Soteldo
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