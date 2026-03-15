Com surpresas, Fluminense divulga relacionados para jogo contra o Athletico-PR
Equipes se enfrentam às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão
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O Fluminense recebe o Athletico-PR neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão de 2026. O técnico Luis Zubeldía terá 24 jogadores à disposição para o confronto; abaixo, veja a lista de relacionados divulgada pelo clube para o duelo.
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A principal dúvida para o onze inicial do Fluminense é o zagueiro Jemmes, que não participou do treinamento deste sábado por causa de um problema de saúde. Apesar disso, o defensor foi relacionado para o confronto.
Ao mesmo tempo, a equipe-base que enfrentará o Athletico passará por avaliação física. Em razão da sequência de jogos decisivos e da longa viagem para Belém, o Fluminense analisará o nível de desgaste dos atletas. Nesse sentido, o lateral-esquerdo Guilherme Arana está entre os jogadores que podem iniciar a partida como titular.
Além disso, o meio-campista Martinelli está entre os relacionados. O filho do jogador nasceu na última sexta-feira (13), e o atleta foi liberado da atividade naquele dia para acompanhar o momento. No sábado (14), porém, participou normalmente do treinamento e estará à disposição para enfrentar o Athletico.
O lateral-direito Guga, porém, deve desfalcar o Fluminense. O jogador ainda se recupera de uma gripe, problema que também o tirou do banco de reservas na partida contra o Remo, na última quinta-feira (12). Com isso, o jovem Júlio Fidelis, revelado em Xerém, voltou a ser relacionado como opção para a posição.
Lista de relacionados do Fluminense 📜
🧤 Goleiros
- Fábio
- Marcelo Pitaluga
- Vitor Eudes
🛡️ Defensores
- Juan Pablo Freytes
- Guilherme Arana
- Ignácio
- Igor Rabello
- Jemmes
- Júlio Fidelis
- Julián Millán
- Renê
- Samuel Xavier
🧠 Meio-campistas
- Alisson
- Hércules
- Lucho Acosta
- Martinelli
- Otávio
- Paulo Henrique Ganso
⚽ Atacantes
- Agustín Canobbio
- Rodrigo Castillo
- John Kennedy
- Kevin Serna
- Jefferson Savarino
- Yeferson Soteldo
Após cinco rodadas, o Fluminense ocupa a quarta colocação com 10 pontos — três a menos que o líder São Paulo — resultado de três vitórias, um empate e uma derrota, além de sete gols anotados e quatro sofridos. Pela frente, a equipe terá uma sequência de partidas no Rio de Janeiro, contra Vasco (18/03), Atlético-MG (21/03) e Corinthians (01/04).
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