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Com surpresas, Fluminense divulga relacionados para jogo contra o Athletico-PR

Equipes se enfrentam às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/03/2026
12:03
Martinelli, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali pela Su-Americana
imagem cameraMatheus Martinelli, do Fluminense, celebra gol contra o América de Cali, no Maracanã, em partida válida pela Sul-Americana de 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/GazetaPress)
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O Fluminense recebe o Athletico-PR neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão de 2026. O técnico Luis Zubeldía terá 24 jogadores à disposição para o confronto; abaixo, veja a lista de relacionados divulgada pelo clube para o duelo.

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A principal dúvida para o onze inicial do Fluminense é o zagueiro Jemmes, que não participou do treinamento deste sábado por causa de um problema de saúde. Apesar disso, o defensor foi relacionado para o confronto.

Ao mesmo tempo, a equipe-base que enfrentará o Athletico passará por avaliação física. Em razão da sequência de jogos decisivos e da longa viagem para Belém, o Fluminense analisará o nível de desgaste dos atletas. Nesse sentido, o lateral-esquerdo Guilherme Arana está entre os jogadores que podem iniciar a partida como titular.

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Além disso, o meio-campista Martinelli está entre os relacionados. O filho do jogador nasceu na última sexta-feira (13), e o atleta foi liberado da atividade naquele dia para acompanhar o momento. No sábado (14), porém, participou normalmente do treinamento e estará à disposição para enfrentar o Athletico.

O lateral-direito Guga, porém, deve desfalcar o Fluminense. O jogador ainda se recupera de uma gripe, problema que também o tirou do banco de reservas na partida contra o Remo, na última quinta-feira (12). Com isso, o jovem Júlio Fidelis, revelado em Xerém, voltou a ser relacionado como opção para a posição.

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Lista de relacionados do Fluminense 📜

🧤 Goleiros

  • Fábio
  • Marcelo Pitaluga
  • Vitor Eudes

🛡️ Defensores

  • Juan Pablo Freytes
  • Guilherme Arana
  • Ignácio
  • Igor Rabello
  • Jemmes
  • Júlio Fidelis
  • Julián Millán
  • Renê
  • Samuel Xavier

🧠 Meio-campistas

  • Alisson
  • Hércules
  • Lucho Acosta
  • Martinelli
  • Otávio
  • Paulo Henrique Ganso

⚽ Atacantes

  • Agustín Canobbio
  • Rodrigo Castillo
  • John Kennedy
  • Kevin Serna
  • Jefferson Savarino
  • Yeferson Soteldo
Samuel Xavier celebra gol contra o Athletico-PR, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/GazetaPress)
Samuel Xavier, do Fluminense, celebra gol contra o Athletico-PR, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/GazetaPress)

Após cinco rodadas, o Fluminense ocupa a quarta colocação com 10 pontos — três a menos que o líder São Paulo — resultado de três vitórias, um empate e uma derrota, além de sete gols anotados e quatro sofridos. Pela frente, a equipe terá uma sequência de partidas no Rio de Janeiro, contra Vasco (18/03), Atlético-MG (21/03) e Corinthians (01/04).

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