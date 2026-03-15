O Fluminense recebe o Athletico-PR neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão de 2026. O técnico Luis Zubeldía terá 24 jogadores à disposição para o confronto; abaixo, veja a lista de relacionados divulgada pelo clube para o duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A principal dúvida para o onze inicial do Fluminense é o zagueiro Jemmes, que não participou do treinamento deste sábado por causa de um problema de saúde. Apesar disso, o defensor foi relacionado para o confronto.

Ao mesmo tempo, a equipe-base que enfrentará o Athletico passará por avaliação física. Em razão da sequência de jogos decisivos e da longa viagem para Belém, o Fluminense analisará o nível de desgaste dos atletas. Nesse sentido, o lateral-esquerdo Guilherme Arana está entre os jogadores que podem iniciar a partida como titular.

continua após a publicidade

Além disso, o meio-campista Martinelli está entre os relacionados. O filho do jogador nasceu na última sexta-feira (13), e o atleta foi liberado da atividade naquele dia para acompanhar o momento. No sábado (14), porém, participou normalmente do treinamento e estará à disposição para enfrentar o Athletico.

O lateral-direito Guga, porém, deve desfalcar o Fluminense. O jogador ainda se recupera de uma gripe, problema que também o tirou do banco de reservas na partida contra o Remo, na última quinta-feira (12). Com isso, o jovem Júlio Fidelis, revelado em Xerém, voltou a ser relacionado como opção para a posição.

continua após a publicidade

Lista de relacionados do Fluminense 📜

🧤 Goleiros

Fábio

Marcelo Pitaluga

Vitor Eudes

🛡️ Defensores

Juan Pablo Freytes

Guilherme Arana

Ignácio

Igor Rabello

Jemmes

Júlio Fidelis

Julián Millán

Renê

Samuel Xavier

🧠 Meio-campistas

Alisson

Hércules

Lucho Acosta

Martinelli

Otávio

Paulo Henrique Ganso

⚽ Atacantes

Agustín Canobbio

Rodrigo Castillo

John Kennedy

Kevin Serna

Jefferson Savarino

Yeferson Soteldo

Samuel Xavier, do Fluminense, celebra gol contra o Athletico-PR, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/GazetaPress)

Após cinco rodadas, o Fluminense ocupa a quarta colocação com 10 pontos — três a menos que o líder São Paulo — resultado de três vitórias, um empate e uma derrota, além de sete gols anotados e quatro sofridos. Pela frente, a equipe terá uma sequência de partidas no Rio de Janeiro, contra Vasco (18/03), Atlético-MG (21/03) e Corinthians (01/04).

🤑 Aposte na vitória do Fluminense contra o Athletico-PR!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável