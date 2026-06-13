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Uma nova vitrine: Petros lança Copa do Mundo de Futebol de Base

Competição idealizada pelo volante pretende revelar talentos, ampliar oportunidades e conectar a base do futebol a uma plataforma de alcance internacional

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
13/06/2026 07:15
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Petros - Copa do Mundo de Futebol de Base
O volante Petros organizou a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol de Base (Foto: Arquivo pessoal)

No futebol saudita desde 2018, quando deixou o São Paulo para se aventurar profissionalmente por torneios e cultura diferentes, o volante Petros se mudou, mas manteve o sonho de fazer sua terra natal, Juazeiro-BA, crescer esportivamente. Com esse objetivo, decidiu que a melhor forma seria dar oportunidades e tentar encurtar um caminho que, para ele, foi difícil percorrer sozinho, fazendo com que as crianças do sertão nordestino tivessem a chance de se destacar no futebol. Foi assim que nasceu a ideia que se materializou no início de junho: a Copa do Mundo de Futebol de Base.

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    O projeto foi 100% social e atendeu a 1540 crianças em um período de seis dias. Petros contou, em entrevista exclusiva ao Lance!, que mais de 22 observadores técnicos acompanharam de perto a Copa do Mundo de Futebol de Base, que contou com olheiros de quase todos os clubes da Série A, clubes da Série B, e também do Barcelona, da Espanha, que enviou um representante para participar do evento.

    — Eu imaginei criar essa competição e trazer todos os clubes aqui para observarem essas crianças. É o maior evento do mundo de futebol de base desse tamanho e 100% social. Quando tive a ideia de criar esse projeto, foi para gerar oportunidades para pessoas que jamais tiveram oportunidade. Pelo Vale do São Francisco, Juazeiro, Petrolina e toda a região estarem muito longe dos grandes centros do futebol, e por várias crianças terem o sonho de jogar, foi exatamente o que aconteceu comigo — explicou Petros.

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    — Tive que sair daqui, lutar e passar por um período muito árduo da minha vida, lutando e tentando ser alguém. Deus colocou no meu coração e fiz o que eu pude para ajudar essas crianças. Muitas delas, por questões financeiras e também por serem de famílias pobres, não têm condições de viajar para os grandes centros e ser observadas por clubes. Recebia esse tipo de pedido quase todos os dias dos pais para ajudar seus filhos — contou o jogador.

    Petros contou que passaram cerca de 50 mil pessoas durante os seis dias de evento em Juazeiro. Além disso, como recompensa, viu 121 jovens serem selecionados pelos observadores dos times, e muitos deles já se apresentaram para seus respectivos clubes em busca de realizar o sonho de se tornarem jogadores de futebol.

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    Petros - Copa do Mundo de Futebol de Base
    Foto: Arquivo pessoal

    — Foi o primeiro evento em que a gente conseguiu fazer uma conjuntura do esporte com as secretarias. Fizemos vacinação, a triagem para dar o cartãozinho de vacinação para as crianças, que também fizeram saúde bucal e ganharam o kit de higiene. Muitas que participaram nunca tiveram na vida nem sequer o cartão. Fizemos também, em parceria com a Secretaria, ação social com palestras sobre abuso infantil, trabalho escravo infantil... — disse.

    Além do cuidado com os jovens, o evento contou com uma área games, shows, desafios com Petros, futmesa, sorteios, entre outras coisas. O jogador explicou que os jogos contaram com arbitragem federada, em parceria com a Federação Baiana de Futebol.

    — Foi um evento gigantesco. O fato de ter 121 selecionados demonstra a qualidade e o potencial técnico que as crianças têm aqui na nossa região. Estou muito feliz. Superou, foi muito além das minhas expectativas. Nós temos os relatórios dos observadores técnicos, em que eles mesmos nos falam que nunca participaram de algo tão organizado e, com a minha experiência no futebol, consegui trazer um evento profissional. Não teve atraso em nenhum dia, em nenhum momento. Foi tudo respeitado. É uma felicidade imensa — celebrou Petros, que pretende continuar com o projeto nos próximos anos.

    Petros - Copa do Mundo de Futebol de Base
    Foto: Arquivo pessoal
    Foto: Arquivo pessoal
    Foto: Divulgação
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