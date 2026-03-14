Torcedores do Atlético-MG se irritam com dupla contra o Vitória: 'Inacreditável'

Vitória e Atlético-MG estão se enfrentando, na noite deste sábado (14), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Leão vai vencendo por 1 a 0 no Barradão, e torcedores do Galo se irritaram com uma dupla durante o jogo.

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No primeiro tempo, o Vitória abriu o placar contra o Atlético-MG em bela cobrança de falta de Renato Kayser. O atacante do Leão chutou forte, embaixo da barreira, e venceu Everson, que não alcançou a bola. A partida abre a sexta rodada do Brasileirão.

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Nas redes sociais, torcedores do Galo se irritaram com o gol sofrido. Para a grande maioria, Reinier abriu a barreira e errou, e a bola era defensável para Everson. Veja o gol do Vitória contra o Atlético-MG e a reação dos torcedores:

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Renato Kayzer comemora gol do Vitória contra o Atlético-MG (Foto: Jhony Pinho/GazetaPress)

Veja reação dos torcedores do Galo

Escalação do Atlético-MG contra o Vitória

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Vitória em jogo da 6° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (14) às 18h30 no Barradão.

O Vitória chega após empate em 1 a 1 no clássico contra o Bahia na Fonte Nova. Nos cinco primeiros jogos no brasileirão o rubro-negro conquistou apenas uma vitória e um empate, além de três derrotas. Ocupa a 15° colocação com quatro pontos somados.

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Já o Atlético, venceu a primeira no brasileirão no meio de semana. Bateu o Internacional por 1 a 0 na Arena MRV. A equipe tem um triunfo, dois empates e duas derrotas na competição, ocupando a 13° posição com cinco pontos.

Escalação do Atlético-MG com o Vitória: Everson; Iván Roman, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez, Victor Hugo; Gustavo Scarpa; Reinier e Cuello