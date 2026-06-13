Botafogo tem líderes do elenco podendo assinar pré-contrato em junho; veja lista Glorioso vive momento delicado financeiramente e estuda renovações

Em situação financeira delicada, aguardando pela resolução do imbróglio e da troca no comando da SAF, com a chegada da GDA Luma, o Botafogo se vê em risco no mercado e tem jogadores que podem deixar o clube de graça ao fim da temporada. São cinco atletas, todos experientes e lideranças do elenco com vínculo até dezembro.

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A partir de 30 de junho, Alex Telles, Marçal, Bastos, Allan e Edenilson poderão assinar pré-contrato com outros clubes e, desta forma, deixarem o Alvinegro sem compensação financeira. O caso de Telles é o mais preocupante para a diretoria.

Da lista, Allan se recupera de lesão e só deve retornar no meio do segundo semestre, enquanto Bastos perdeu espaço no sistema defensivo durante má fase. Edenilson, que chegou após quebrar contrato com o Grêmio, conta com a confiança de Franclim Carvalho, enquanto Marçal segue prestigiado em sua passagem.

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Capitão em reta final de vínculo com o Botafogo

Alex Telles é o grande ídolo do elenco do Botafogo atualmente. Autor de um dos gols no título da Libertadores em 2024, o camisa 13, identificado com o alvinegro, ainda não teve conversas com o clube para uma renovação. A tendência é que isso ocorra após a reapresentação, com a ideia de uma redução salarial.

Alex Telles é o capitão do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Jogadores emprestados

Além do quinteto, o Glorioso tem outros três atletas no plantel que assinaram por empréstimo. São os casos do lateral-esquerdo Caio Roque, que pertence à Portuguesa, Júnior Santos, do Atlético-MG e Ferraresi, do São Paulo.

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Ferraresi é um que pode ter seu contrato renovado em breve. Botafogo e São Paulo estudam negociação em definitivo pela troca de passe do zagueiro venezuelano com o volante Newton, na mira do Tricolor Paulista.

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