Veja gol em São Paulo e Mirassol: Luciano abre o placar para o Tricolor

O São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista abriu o placar com o Luciano, meio-campista aos 30 minutos da primeira etapa.

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A jogada veio quando o Tricolor rouba a bola no campo de ataque, trabalha pelo meio com Luan, que acha Lucca no lado esquerdo. O atacante espera a ultrapassagem de Wendell e aciona o lateral em velocidade. Wendell vai até a linha de fundo e cruza com perfeição para Luciano atacar a bola e acertar um excelente cabeceio. São Paulo 1 x 0 Mirassol.

Veja o gol:

Como foi o jogo?

Texto de: Rafaela Cardoso.

O primeiro tempo em Campinas foi bastante movimentado, principalmente pelo lado do Tricolor, que se mexeu com mais eficiência em busca de tirar o marcador do zero. No entanto, apesar das várias chegadas ao ataque, a equipe de Roger Machado não conseguia finalizar com tanta efetividade ou, então, os atacantes eram travados no momento do chute. Do lado do Mirassol, que apostava no erro do São Paulo, foram menos jogadas de perigo, principalmente duas: uma com Reinaldo e outra com Alesson, que balançou a rede, mas viu o gol ser anulado por impedimento.

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No segundo tempo, o Tricolor permaneceu com mais posse de bola e também com mais chegadas ao ataque, principalmente pelo lado direito, com Artur, que busca se firmar entre os titulares de Roger Machado. No entanto, apesar de não ter tido grandes oportunidades na partida, foi de Luciano que saiu o gol da vitória.

O único gol da partida veio dos pés de Luciano. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O São Paulo trabalhou bem a bola no meio-campo, com Luan, que havia acabado de entrar. O jogador encontrou Lucca no lado esquerdo, que esperou a ultrapassagem de Wendell. Quando acionado, o lateral partiu em velocidade e cruzou da linha de fundo. O camisa 10 mandou para dentro do gol para dar números finais ao duelo.

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✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X MIRASSOL

CAMPEONATO BRASILEIRO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 25 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa

📺 Onde assistir: SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus

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