O São Paulo enfrenta o Mirassol neste sábado, 25 de abril, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que uma rodada do Brasileiro, existem alguns tópicos estão em jogo para o Tricolor.

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Identificação com a torcida

Mesmo longe da capital paulista, a expectativa é de casa cheia, com ingressos esgotados. O apoio vindo das arquibancadas contrasta com o momento recente de pressão, principalmente sobre o técnico Roger Machado. No jogo contra o Juventude, mesmo com a vitória, Roger foi alvo de protestos e vaias em diversos momentos, assim como membros da diretoria - como Rui Costa.

Embora longe do Morumbis, Roger Machado terá mais uma oportunidade de estar diante da torcida tricolor em peso.

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Voltar a encostar na liderança

O São Paulo tem chance de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Contra o Vasco, na última rodada, perdeu a chance de encerrar a rodada na vice-liderança. No momento, está em quarto lugar, com 20 pontos.

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O líder é o Palmeiras, com 29 pontos, seguido pelo Flamengo, que soma 23. Se vencer, pode crescer ainda mais e não correr o risco de deixar o G-4, algo que não aconteceu em nenhum momento da temporada.

Sequência fora de casa

O São Paulo terá uma sequência longe de casa nas próximas semanas. A vitória sobre o Juventude, na estreia da Copa do Brasil, marcou o último compromisso no Morumbis antes de uma maratona de sete jogos, ao longo de quase um mês, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, todos fora da capital paulista.

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A mudança de cenário acontece porque o estádio receberá shows do cantor canadense The Weeknd entre os dias 30 de abril e 1º de maio. Com isso, o clube precisou mandar seus jogos em outros locais. O primeiro será contra o Mirassol, no dia 25, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na sequência, encara o Bahia, no dia 3 de maio, no Estádio Cícero de Souza Marques.

Além desses compromissos como mandante fora de casa, o Tricolor já teria outros cinco jogos como visitante: contra Millonarios, na Colômbia, e O'Higgins, no Chile, ambos pela Sul-Americana, além de duelos contra Juventude, pela Copa do Brasil, e Corinthians e Fluminense pelo Brasileirão.

A equipe busca justamente transformar a competição nacional em um ponto de virada na temporada. Desde que assumiu o comando, Roger Machado soma 57% de aproveitamento. Seria a chance de melhorar este termômetro.

Tricolor tem oscilado nos resultados do Brasileirão (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

São Paulo pode ter ajuda de "lei do ex"

O jogo também marca o reencontro de Lucas Ramon e Danielzinho com o clube do interior. A dupla foi titular na campanha do ano passado, que levou o Leão à Copa Libertadores, e chegou ao São Paulo sem custos de transferência.

As contratações fazem parte de uma estratégia do clube de buscar opções de mercado com menor impacto financeiro, priorizando jogadores livres. Em 2026, Lucas Ramon soma 13 partidas pelo time, enquanto Danielzinho entrou em campo em 22 oportunidades.

São Paulo x Mirassol

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