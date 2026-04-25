menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Escalação: São Paulo tem retorno de meia, mas segue com baixa no ataque contra o Mirassol

Equipes de São Paulo e Mirassol se enfrentam nesta noite, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
Campinas (SP)
Dia 25/04/2026
19:54
Atualizado há 1 minutos
Roger Machado durante treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
imagem cameraRoger Machado durante treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo está pronto e escalado para enfrentar o Mirassol logo mais, às 21h (de Brasília) deste sábado (25), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá o retorno do volante Bobadilla, recuperado de uma gastroenterocolite, enquanto o atacante Ferreirinha, em recuperação de um edema muscular, é baixa.

continua após a publicidade

O São Paulo vive um momento de crise com sua torcida, que não está satisfeita com o trabalho do técnico Roger Machado e do executivo de futebol Rui Costa. Com isso, os protestos têm sido frequentes nas arquibancadas do Morumbis com vaias antes, durante e depois das partidas.

Escalação do São Paulo

Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Cauly e Calleri.

O Tricolor tem só uma vitória nos últimos cinco jogos válidos pelo Brasileirão e, por isso, precisa de um resultado positivo para que as coisas fora de campo não piorem. Atualmente, o clube ocupa a quarta posição na tabela de classificação, com 20 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo x Mirassol
🔥 Aposte na vitória do Tricolor @1.80

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress
Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias