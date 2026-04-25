O São Paulo está pronto e escalado para enfrentar o Mirassol logo mais, às 21h (de Brasília) deste sábado (25), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá o retorno do volante Bobadilla, recuperado de uma gastroenterocolite, enquanto o atacante Ferreirinha, em recuperação de um edema muscular, é baixa.

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O São Paulo vive um momento de crise com sua torcida, que não está satisfeita com o trabalho do técnico Roger Machado e do executivo de futebol Rui Costa. Com isso, os protestos têm sido frequentes nas arquibancadas do Morumbis com vaias antes, durante e depois das partidas.

Escalação do São Paulo

Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Cauly e Calleri.

O Tricolor tem só uma vitória nos últimos cinco jogos válidos pelo Brasileirão e, por isso, precisa de um resultado positivo para que as coisas fora de campo não piorem. Atualmente, o clube ocupa a quarta posição na tabela de classificação, com 20 pontos.

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São Paulo x Mirassol

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