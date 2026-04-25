Veja gol em Remo x Cruzeiro: Arroyo abre o placar

O Cruzeiro saiu na frente do placar contra o Remo, no Baenão, neste sábado (25), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Arroyo abriu o placar para a Raposa fora de casa.

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Com o cronômetro marcando os 33 minutos do primeiro tempo, Arroyo carregou pela esquerda, se aproximou da área, chuta cruzado e abre o placar no Baenão.

Veja o gol:

Como chegam os times?

O Remo chega para o duelo de uma boa vitória, pela Copa do Brasil, por 3 a 1, contra o Bahia, fora de casa. No Brasileirão, entretanto, a situação é mais complicada, já que a equipe venceu apenas um jogo no torneio. Para o duelo deste sábado, Léo Condé não terá seu principal atacante, Taliari. Poveda deve entrar no time titular.

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Enquanto isso, o Cruzeiro vive uma sequência invicta e está confiante pela primeira vez na temporada. No entanto, neste sábado, Artur Jorge terá três desfalques de peso: Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, suspensos. Além deles, Gerson está pendurado, e pode ser poupado, visto que o próximo jogo é o clássico contra o Atlético-MG.

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Goiás x Cruzeiro (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

✅ FICHA TÉCNICA

REMO X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 25 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Baenão, Belém-PA

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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