menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Veja gol em Remo x Cruzeiro: Arroyo abre o placar

Equipes se enfrentam neste sábado

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 25/04/2026
19:15
Arroyo abriu o placar para o Cruzeiro no confronto com o Remo. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraArroyo abriu o placar para o Cruzeiro no confronto com o Remo. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro saiu na frente do placar contra o Remo, no Baenão, neste sábado (25), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Arroyo abriu o placar para a Raposa fora de casa.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o cronômetro marcando os 33 minutos do primeiro tempo, Arroyo carregou pela esquerda, se aproximou da área, chuta cruzado e abre o placar no Baenão.

Veja o gol:

Como chegam os times?

O Remo chega para o duelo de uma boa vitória, pela Copa do Brasil, por 3 a 1, contra o Bahia, fora de casa. No Brasileirão, entretanto, a situação é mais complicada, já que a equipe venceu apenas um jogo no torneio. Para o duelo deste sábado, Léo Condé não terá seu principal atacante, Taliari. Poveda deve entrar no time titular.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o Cruzeiro vive uma sequência invicta e está confiante pela primeira vez na temporada. No entanto, neste sábado, Artur Jorge terá três desfalques de peso: Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, suspensos. Além deles, Gerson está pendurado, e pode ser poupado, visto que o próximo jogo é o clássico contra o Atlético-MG.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Cruzeiro
Goiás x Cruzeiro (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

✅ FICHA TÉCNICA
REMO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 25 de abril, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Baenão, Belém-PA
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🤑 Aposte em jogos do Cruzeiro! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias