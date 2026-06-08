A Copa do Mundo está chegando, e os torcedores cariocas terão oportunidades de noites agitadas para os jogos da Seleção Brasileira no Mundial. A programação na Cidade Maravilhosa vai de encontros tradicionais e shows de grande apelo, com destaque para a tão esperada Fan Fest na Praia de Copacabana.

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A Arena Copacabana teve os ingressos gratuitos esgotados em poucas horas, mas abrirá novo lote na plataforma "Sympla" para retirada, também sem custos, sendo dois por CPF.

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O espaço montado é na altura da Avenida Princesa Isabel, com 6.200m² e capacidade para até 10 mil pessoas. Ele terá três telões de alta definição, praça de alimentação, abres, ativações com parceiros e shows de grandes cantores. Veja a programação abaixo:

13/06: L7NNON e Arlindinho (BRASIL X MARROCOS)

19/06: Suel e Thiago Martins (BRASIL X HAITI)

24/06: Pretinho da Serrinha e Thiago Soares (BRASIL X ESCÓCIA)

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Arena Copacabana transmitirá jogos da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Onde assistir aos jogos da Seleção na Copa do Mundo?

Em Niterói, a Fan Fest "Energia para Torcer", no Caminho Niemeyer, terá grandes atrações para os dias 13, 19 e 24. São aguardados milhares de torcedores para os shows de Thiaguinho Ludmila e Ferrugem, respectivamente. As entradas são a partir de R$ 60.

No Centro do Rio, a "Arena Passeio" terá telão de LED, DJ's e rodas de samba com Grupo Arruda, Samba da Volta, Edimilson dos Teclados e Xepa. O espaço foi montado no Passeio Público, na Lapa, e os ingressos também são gratuitos com retirada na internet.

Voltando para a Zona Sul da cidade, O Village, no Jockey Club, na Gávea, terá programação do dia 3 de junho ao dia 18 de julho, com atrações como Belo, Anitta, Sorriso Maroto, Djonga, João Gomes e Luísa Sonza. Os ingressos custam a partir de R# 135. Já em Laranjeiras, a Arena Cardosão, na Rua Cardoso Júnior, reunirá os torcedores também nos três dias de jogos da Seleção na fase de grupos.

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Empresa patrocinará cinco fan zones pelo país

A Betano preparou grande operação e, durante a competição, marcará presença junto à torcida brasileira em cinco fan zones pelo país. Com patrocínio master da empresa, o Festival Futebol & Samba (SP), a Arena Copacabana (RJ) e a Torcida Alegre (POA) reunirão milhares de torcedores ao longo do Mundial. Além dessas iniciativas, a Betano também patrocina o Festival Na Praia, em Brasília, e o São João de Campina Grande, na Paraíba, que transmitirão os jogos da Seleção Brasileira durante a competição. A casa de apostas, apoiadora oficial do torneio, ainda transmitirá a abertura da Copa do Mundo em seu canal no YouTube.

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