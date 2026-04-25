Matheus Cunha ou Otávio? Confira escalação do Cruzeiro contra o Remo

O Cruzeiro irá enfrentar o Remo na noite deste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge teve que promover algumas mudanças no time titular.

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Sem Matheus Pereira e Fabrício Bruno, o comandante teve que promover o retorno de Lucas Villalba e de Matheus Henrique.

Mais a frente, havia a expectativa de que Christian e Arroyo pudessem ganhar uma folga devido ao acúmulo de partidas seguidas. Vale lembrar que o Cruzeiro tem um jogo importante pela Libertadores contra o Boca Juniors e no fim de semana o clássico contra o Atlético-MG.

A maior dúvida na escalação era na posição de goleiro. Matheus Cunha perdeu durante a semana do posto de titular absoluto. Contra o Goiás, pela Copa do Brasil, Otávio foi o titular.

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Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

Remo x Cruzeiro

Remo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Remo chega para o duelo de uma boa vitória, pela Copa do Brasil, por 3 a 1, contra o Bahia, fora de casa. No Brasileirão, entretanto, a situação é mais complicada, já que a equipe venceu apenas um jogo no torneio. Para o duelo deste sábado, Léo Condé não terá seu principal atacante, Taliari. Poveda deve entrar no time titular.

Enquanto isso, o Cruzeiro vive uma sequência invicta e está confiante pela primeira vez na temporada. No entanto, neste sábado, Artur Jorge terá três desfalques de peso: Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, suspensos. Além deles, Gerson está pendurado, e pode ser poupado, visto que o próximo jogo é o clássico contra o Atlético-MG.

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