Cruzeiro enfrenta Remo que busca virada de chave e tem 'caldeirão' como trunfo

O Cruzeiro irá enfrentar o Remo na noite deste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Baenão. Neste duelo, o Leão busca virar a chave na temporada depois de vencer o Bahia, fora de casa, por 3 a 1.

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Para o duelo, o Leão terá um desfalque de peso, já que Taliari não está à disposição. Com a saída do atacante, os dois principais nomes para entrarem como titulares são Poveda e João Pedro. Outra opção seria até mesmo Alef Manga improvisado no ataque.

Devido ao show do Guns N' Roses no Mangueirão, o duelo será realizado no Baenão, que tem menos lugares, mas promove um clima de caldeirão.

– A expectativa da torcida é que o Remo tenha uma intensidade a mais por conta do Baenão. Mas eu acredito que o time terá um perfil mais defensivo, sabendo de suas limitações – destaca o comentarista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal, em contato com o Lance!.

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– Depois da vitória contra o Bahia, expectativa é que o Remo, contra o Cruzeiro, tenha uma virada de chave na Série A do Brasileirão. O estilo do Condé não agrada o torcedor por ser reativo – comenta.

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Outro ponto que empolga quem acompanha o Leão são os desfalques da Raposa, que não poderá contar com Lucas Silva, Fabrício Bruno e Matheus Pereira. Apesar de admitir o temor com o início do Remo no Brasileirão, vice-lanterna, o jornalista Saulo Zaire, da rádio Clube, destaca que o time entrará forte em campo.

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– Jogo grande contra um adversário que o Remo costuma crescer. Pelos desfalques da Raposa e pelo embalo da vitória em Salvador, Leão entrará forte em busca do seu segundo triunfo na competição – analisa o jornalista.

Destaques do Remo

Um dos grandes destaques do Leão, Taliari será desfalque neste sábado com uma lesão muscular. Em seu lugar, há indefinição, mas o favorito é Poveda, apesar de não ter sido escolhido por Léo Condé no último jogo. João Pedro também é opção. Outros destaques ficam na defesa.

– Marcelo Rangel é ídolo, chegou para a Série C e está na Série A. Marcelinho vem crescendo, Tchamba é um zagueiro camaronês – afirma Saulo Zaire.

Marcelo Rangel (Foto: Luís Carlos/Remo)

Como joga o Remo?

Apesar do desejo de alguns torcedores de um time que pressione o Cruzeiro, a tendência é que o técnico Léo Condé mantenha a cautela no Baenão.

– Com Léo Condé, tem um perfil mais ofensivo. Cada vez mais o time tem a cara do Léo Condé, reativo e com jogo direto. Acredito que esse jogo faz mal para o Taliari, mas para o João Pedro e o Poveda, pode funcionar – analisa Mathaus.