Balanço do Cruzeiro: clube dobra receita em 2025; dívida tem leve alta

O Cruzeiro divulgou na tarde deste sábado (25) seu demonstrativo financeiro do ano de 2025. No documento, o clube detalha suas finanças, que apontam uma leve alta das dívidas, mas marca um aumento significativo nas receitas.

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Em comparação com 2024, o clube saltou de R$ 282,7 milhões para R$ 599,1 milhões em 2025, mais que dobrando os valores. A SAF teve evolução em todos os quesitos de receita operacional.

Em patrocínios, o Cruzeiro passou de R$ 50,7 milhões em 2024 para R$ 280 milhões. Com bilheteria, a Raposa faturou R$ 18,3 milhões a mais que na temporada anterior.

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Pedrinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Dívida do Cruzeiro

No quesito que mais assusta os clubes brasileiros, o Cruzeiro teve um aumento leve na dívida total. O montante, somando Passivo Circulante (Curto Prazo) e Passivo Não Circulante (Longo Prazo), passou de R$ 1,31 bilhão para R$ 1,36 bilhão.

Vale destacar a diferença das dívidas de curto prazo e longo prazo. O Passivo Circulante engloba fornecedores, impostos, obrigações trabalhistas, investimentos em transferências e outras obrigações. Este montante passou de R$ 336,2 milhões em 2024 para R$ 401,1 milhões em 2025.

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Neste quesito, o aumento que mais chama atenção é o de luvas e intermediação de atletas a pagar, que passou de R$ 35,9 milhões para R$ 81.5. Por outro lado, Títulos emitidos passou de R$ 28 milhões para R$ 1,8 milhão.

Já o Passivo Não Circulante, leva em conta a Recuperação Judicial, empréstimos, obrigações tributárias, parcelas de contratações, entre outros. A dívida a longo prazo caiu, de R$ 974 milhões em 2024 para 962,5 milhões em 2025. Houve queda significativa nas contas a pagar por transferências de jogadores, de R$ 99,6 milhões para R$ 43,1 milhões.

Vale ressaltar também o valor da dívida "real". Para isso, deve-se deduzir R$ 130,9 milhões de ativos realizáveis a longo prazo e R$ 79,9 milhões de ativos circulantes dos 1.363.690,00. Com isso, o valor seria de R$ 1,15 bilhão frente a R$ 974,4 milhões de 2024.

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