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AO VIVO: Assista a Democrata x Ipatinga, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Jogo é válido pela nona rodada da competição estadual

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 14:30
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Neste sábado (4), Democrata Ipatinga se enfrentam pela nona rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pelo grupo B da competição. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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    O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 15h30 (de Brasília).

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    ⚽ Democrata x Ipatinga: como chegam as equipes?

    O Democrata entra em campo tendo em vista um único objetivo: a classificação antecipada ao mata-mata. Em quarto lugar na chave, com 13 pontos - três a menos em relação ao líder Valeriodoce -, o Jacaré precisa de uma vitória simples para garantir o avanço, já que não poderia mais ser alcançado pelo quinto colocado, o Coimbra. A sequência recente era positiva, com duas vitórias, mas o time foi derrotado pelo próprio Valério e se distanciou da ponta.

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    João Batista - Democrata x Ipatinga
    João Batista comanda o Democrata no duelo com o Ipatinga (Foto: Raphael Carrusca/Democrata)

    Já o Ipatinga não tem mais aspirações na competição. O tradicional clube do leste do estado foi sancionado com um transfer ban e a perda de seis pontos por irregularidades em transferências, e não pôde inscrever parte do elenco. Em alguns jogos, atuou com menos de 11 jogadores, e se utilizou da base na maioria. Com isso, perdeu sete jogos, empatou apenas um, não venceu e tem pontuação negativa. O resultado foi a queda para a Segunda Divisão, equivalente ao terceiro escalão do futebol local.

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    Ipatinga x Democrata - Mineiro
    Ipatinga entra em campo diante do Democrata já rebaixado (Foto: Lucas Barcelos/Ipatinga)

    📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

    A nona jornada da competição terá três jogos no sábado e três jogos no domingo (5). Também pelo grupo B e no mesmo horário de Democrata x Ipatinga, Villa Nova e Aymorés se encontram no Castor Cifuentes em um duelo que vale classificação para ambos. Para fechar a chave, Coimbra e Valeriodoce - único invicto do torneio - duelam no domingo, às 10h (de Brasília).

    Pelo grupo A, no sábado, em novo jogo simultâneo ao transmitido pelo Lance!TV, Patrocinense e Guarani jogam no Pedro Alves pela segunda colocação. No domingo, dois jogos, às 10h30: o líder Uberaba, buscando garantir a primeira posição, recebe o Mamoré, que luta para voltar ao G4; já o Boa Esporte, no Coleto de Paula, joga contra a Caldense, desesperada para vencer e manter chances matemáticas de fuga do rebaixamento.

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