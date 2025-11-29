Consagrado no gramado! Flamengo bate o Palmeiras e é campeão da Libertadores pela 4ª vez
De cabeça, Danilo marca o gol do título no segundo tempo
- Matéria
- Mais Notícias
Se o maior prazer do rubro-negro é ver o Flamengo brilhar, seja na terra ou seja no mar, neste sábado (29) o torcedor está em êxtase. Porque ele viu o time vencer, vencer, vencer e, agora pela 4ª vez, vencer de novo a Libertadores da América. Com gol de Danilo no segundo tempo, o time bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.
Relacionadas
➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Como foi a final da Libertadores
Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.
Nos primeiros 48 minutos de partida, o Flamengo teve mais volume de jogo. O time do técnico Filipe Luís conseguiu manter suas linhas avançadas e, nas vezes em que o Palmeiras se insinuou ao ataque — com Vitor Roque, Flaco López ou Raphael Veiga —, a equipe carioca recuou em bloco para formar linha com até seis jogadores na defesa. O rubro-negro também teve duas chances, em chutes de Bruno Henrique, aos 13, e Samuel, aos 15. Ambos para fora.
Abel Ferreira, por sua vez, armou um Palmeiras bastante sólido na defesa. Murilo e Gomez eram os zagueiros mais fixos, e Bruno Fuchs tinha alguma liberdade para sair. Mas foi Fuchs quem mais foi combativo nas proximidades da área. E foi também o que recebeu o combate mais duro: aos 29, Pulgar o atingiu na canela direita com as travas da chuteira. O jogador ficou mais de um minuto se contorcendo no chão. O árbitro Darío Herrera decidiu punir o rubro-negro apenas com cartão amarelo.
A dinâmica do início do segundo tempo se mostrou parecida à do primeiro, mas com uma diferença importante: o Flamengo voltou forçando um pouco mais ofensivamente. Aos 6, Murilo errou na frente da área e Arrascaeta quase marcou. Depois, aos 11, Jorginho teve boa chance após corte de Carlos Miguel.
E, aos 21, o gol: Arrascaeta cobrou escanteio pela direita e Danilo subiu mais alto que todo mundo para cabecear rente ao poste direito, sem chances para o goleiro do Palmeiras e para a festa rubro-negra.
Foi só a partir daí que o Palmeiras finalmente decidiu ir ao ataque. Abel Ferreira mexeu no time e no esquema, e as entradas de Facundo Torres, Felipe Anderson, Giay, Sosa e, por fim, Maurício, fizeram a equipe paulista começar a ameaçar a meta de Rossi. Vitor Roque teve chance de empatar aos 43, mas em vão. Àquela altura, a glória eterna já estava endereçada, pela quarta vez, ao Flamengo.
O que vem pela frente
Com a conquista da Libertadores, o Flamengo se classificou para a disputa da Copa Intercontinental de 2025, que no próximo mês. O clube também é o primeiro sul-americano a confirmar vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2029.
Pela Copa Intercontinental, o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul, do México, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan no Catar. O duelo, chamado pela Fifa de Dérbi das Américas, está marcado para o dia 10. O vencedor do confronto jogará com o Pyramids, do Egito, no dia 13, no mesmo estádio, pela Copa Challenger. E quem vencer fará a final da Intercontinental com o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, no dia 17.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0 x 1 FLAMENGO
Copa Libertadores da América - Final
📆 Data e horário: Sábado, 29 de novembro de 2025, às 18h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental U, em Lima (PER)
🥅 Gols: Danilo (21'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Raphael Veiga, Piquerez e Maurício (PAL), Murilo; Arrascaeta, Pulgar e Jorginho (FLA)
ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo (Giay); Khellven (Sosa), Andreas Pereira, Raphael Veiga (Facundo Torres), Allan (Felipe Anderson, depois Maurício) e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta (Luiz Araújo), Carrascal e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Bruno Henrique (Juninho).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e José Miguel Savorani (ARG)
🖥️ VAR: Héctor Paletta (ARG)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias