Concorrência externa afasta Danilo do Palmeiras, que mantém cria no radar

Danilo deve deixar o Botafogo após a pausa para a Copa do Mundo. A permanência do meia na equipe é considerada improvável diante do bom rendimento no primeiro semestre e da necessidade do clube carioca de realizar vendas para equilibrar o caixa.

continua após a publicidade

+ Escalação: Palmeiras tem retorno de Abel e novidade entre os titulares

Entre os interessados aparece o Palmeiras, responsável pela formação do atleta. A diretoria alviverde monitora Danilo no mercado desde a última janela, mas não avançou nas tratativas. O cenário atual do Botafogo, por sua vez, abre uma brecha, mas a concorrência é ainda mais acirrada pelo jogador, atualmente na Seleção Brasileira.

O Zenit, da Rússia, já havia sinalizado interesse em contar com o meio-campista e segue atento à situação. O Fulham, da Inglaterra, também aparece na disputa, ainda na briga por vaga em competições europeias e com a missão de reforçar o setor. Por fim, outros dois clubes italianos entraram em contato com o estafe do jogador, sem que seus nomes tenham sido revelados até o momento.

continua após a publicidade

A disputa, caso Danilo esteja entre os 26 convocados de Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, aumentará ao término do torneio, com a janela de transferências ainda aberta.

Entre os principais fatores que dificultam o retorno ao Alviverde estão dois pontos centrais: o valor da transferência, que deve ultrapassar 30 milhões de euros, entre fixo e variáveis, e o número de partidas disputadas por Danilo no Campeonato Brasileiro — atualmente dez. Caso atue mais duas vezes com a camisa do Botafogo, ele ficará impedido de defender outro clube na competição.

continua após a publicidade

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Danilo tem interesse em integrar um projeto vitorioso a médio prazo, algo que provavelmente não encontrará no Botafogo devido às dificuldades financeiras da instituição. O futebol russo não é visto como o "ideal".

Danilo, alvo do Palmeiras, em ação durante Botafogo x Internacional (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A preferência do jogador será levada em consideração nas negociações envolvendo uma possível transferência. Vale lembrar que o Palmeiras já tirou um jogador do Botafogo em 2026, quando contratou Marlon Freitas.

Danilo custou 22 milhões de euros, cerca de R$ 142 milhões na cotação da época, tornando-se a contratação mais cara da história do Botafogo, e tem contrato válido até o fim de 2029.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💸 Aposte no Palmeiras para vencer os dois tempos @1.95

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.