Destaque da Portuguesa no Paulistão acerta com o Vitória
Volante que balançou as redes contra o Corinthians vai disputar a primeira divisão
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O Vitória encaminhou a contratação do volante Zé Vitor, que disputou o Campeonato Paulista de 2026 pela Portuguesa. O jogador tem os direitos vinculados ao Maringá, do Paraná.
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Segundo nota divulgada pela Lusa, o clube tentou a permanência de Zé Vitor, mas não obteve sucesso. Nesta temporada, o jogador disputou 11 jogos pela Portuguesa e marcou um gol, no confronto diante do Corinthians, pelas quartas de final da competição.
Zé Vitor nasceu em Goiânia e passou pelas categorias de base do Goiás. Chegou a se transferir para o futebol português, onde atuou por Fabril Barreiro e B SAD, antes de voltar ao Brasil para jogar por Vila Nova, Goianésia, ABD FC, CEOV Operário, Grêmio São-Carlense, Maringá, Athletico-PR e Mirassol.
O jogador atua como meio-campista e volante e se destaca pela altura: 1,94 m. No Maringá, disputou 23 partidas, com quatro gols e uma assistência.
Veja abaixo a nota completa da Portuguesa
A Portuguesa SAF informa que o contrato de empréstimo do volante Zé Vitor se encerrou na última quinta-feira (12) e não foi possível chegar a um acordo com o Maringá Futebol Clube, que é o detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, para a renovação do vínculo.
Com isso, o meio-campista de 25 anos, que recebeu uma proposta de um clube da Série A do Brasileirão, não faz mais parte do nosso elenco para a sequência dos compromissos no ano.
Zé Vitor chegou ao Canindé nesta temporada, foi titular nos 11 jogos realizados até aqui e marcou um gol com a camisa rubro-verde.
Agradecemos o atleta pelos serviços prestados e desejamos sorte na sequência da carreira.
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