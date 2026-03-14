O Vitória encaminhou a contratação do volante Zé Vitor, que disputou o Campeonato Paulista de 2026 pela Portuguesa. O jogador tem os direitos vinculados ao Maringá, do Paraná.

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Segundo nota divulgada pela Lusa, o clube tentou a permanência de Zé Vitor, mas não obteve sucesso. Nesta temporada, o jogador disputou 11 jogos pela Portuguesa e marcou um gol, no confronto diante do Corinthians, pelas quartas de final da competição.

Zé Vitor nasceu em Goiânia e passou pelas categorias de base do Goiás. Chegou a se transferir para o futebol português, onde atuou por Fabril Barreiro e B SAD, antes de voltar ao Brasil para jogar por Vila Nova, Goianésia, ABD FC, CEOV Operário, Grêmio São-Carlense, Maringá, Athletico-PR e Mirassol.

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O jogador atua como meio-campista e volante e se destaca pela altura: 1,94 m. No Maringá, disputou 23 partidas, com quatro gols e uma assistência.

Zé Vitor se destacou no Paulistão (Foto: Divulgação/ Portuguesa)

Veja abaixo a nota completa da Portuguesa

A Portuguesa SAF informa que o contrato de empréstimo do volante Zé Vitor se encerrou na última quinta-feira (12) e não foi possível chegar a um acordo com o Maringá Futebol Clube, que é o detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, para a renovação do vínculo.

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Com isso, o meio-campista de 25 anos, que recebeu uma proposta de um clube da Série A do Brasileirão, não faz mais parte do nosso elenco para a sequência dos compromissos no ano.

Zé Vitor chegou ao Canindé nesta temporada, foi titular nos 11 jogos realizados até aqui e marcou um gol com a camisa rubro-verde.

Agradecemos o atleta pelos serviços prestados e desejamos sorte na sequência da carreira.

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