Cristiano Ronaldo Jr. discute com árbitro e leva cartão em clássico na base do Al-Nassr

O talento com a bola nos pés é inegável, mas Cristiano Ronaldo Jr. provou que também herdou outra característica marcante de seu pai: a personalidade forte e o gosto pela provocação em momentos decisivos. Durante o clássico entre as categorias de base de Al-Nassr e Al-Hilal, o herdeiro de um dos maiores jogadores da história do futebol foi o protagonista de uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.

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Cristiano Ronaldo Júnior em ação pela seleção sub-15 de Portugal (Foto: Reprodução / Cristiano Ronaldo)

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Tudo começou quando Cristiano Ronaldo Jr. foi chamado para ser substituído. Demonstrando uma "malandragem", o garoto português tentou ganhar tempo, caminhando lentamente para deixar o gramado. A atitude irritou profundamente um jogador do Al-Hilal.

Um dos adversários, incomodado com a demora para sair do jovem atleta, tentou forçar a saída do português empurrando-o em direção à linha lateral. Cristiano Jr. afastou o rival com o braço.

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O árbitro da partida interveio rapidamente e aplicou o cartão amarelo para o filho de Cristiano Ronaldo. Mesmo advertido, Cristianinho não pareceu se abalar. Ele seguiu reclamando com a arbitragem, mas, ao cruzar a linha lateral foi imediatamente cumprimentado pelos membros da comissão técnica do Al-Nassr e riu ironicamente.

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Além de brilhar no futebol saudita, onde já acumula títulos na base, o jovem vive um momento especial na carreira. Aos 15 anos, ele já integra a seleção sub-16 de Portugal.

Se o futebol será o mesmo, só o tempo dirá, mas o espírito competitivo e a capacidade de tirar o rival do sério parecem estar garantidos no DNA da família Aveiro.