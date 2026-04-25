Cruzeiro vence o Remo em Belém e se distancia do Z-4 do Brasileiro; dê suas notas

O Cruzeiro conseguiu se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento do Brasileirão na noite deste sábado (25) ao vencer o Remo, no Baenão, por 1 a 0. Com o resultado, a Raposa chegou a 16 pontos e está momentaneamente na 11ª posição. Do outro lado, o Leão está na vice-lanterna, com dois jogos a mais que a última colocada Chapecoense, com apenas oito pontos.

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Em um gramado muito irregular, o início da partida foi truncado, com muitas faltas. Com a dificuldade do solo do Baenão, que não foi aparado antes do confronto, os dois times apostaram nas bolas aéreas e chutes de fora da área. A primeira chance clara veio com Bruno Rodrigues, que parou em boa saída de Marcelo Rangel. Com o jogo travado, Keny Arroyo abriu o placar em jogada individual pela direita, costurando a defesa do leão e chutando no canto esquerdo.

Na segunda etapa, o Leão partiu para o ataque em busca do empate e, após jogada de Patrick, Jajá teve chance clara dentro da área, mas isolou a finalização. Romero e Wanderson responderam com chutes de fora da área, mas o arqueiro azulino salvou a equipe. Seguindo o momento de pressão celeste, Marcelo Rangel teve que fazer mais duas defesas em finalizações de Arroyo. Nos acréscimos, João Pedro, que saiu do banco de reservas, subiu mais que todos na pequena área, mas cabeceou por cima do gol.

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Keny Arroyo (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)

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Visão do Lance!

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Em um jogo muito travado, Keny Arrroyo chamou a responsabilidade e deu mais tranquilidade ao Cruzeiro. Aos 33 minutos, o camisa 99 recebeu passe de Bruno Rodrigues na direita, avançou em velocidade e, em meio a quatro marcadores, chutou forte no canto direito. Este é o segundo jogo seguido que o atacante balança as redes.

Deu aula 🏅

Arroyo foi o melhor jogador da partida em mais um jogo de destaque pelo Cruzeiro. O atacante foi muito participativo, em alguns lances chegou a recuar para buscar a bola e iniciar as jogadas. Além disso, conseguiu fazer o 1 a 0 em uma jogada individual quando a partida estava muito disputada.

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Ficou abaixo 📉

Depois de uma sequência de atuações positivas que contou até com assistência no último jogo do Leão, contra o Bragantino, o meio-campista Jajá teve a melhor chance do Remo, dentro da área, mas isolou sua finalização.

Notas do Remo; Avalie os jogadores!

Notas do Cruzeiro; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

REMO 🆚 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro- 13ª Rodada

📆 Data e horário: Sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Baenão, Belém-PA

🥅 Gols: Arroyo, 34'/1°T (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Zé Ricardo (REM); Arroyo (CRU), Matheus Cunha (CRU), Kauã Moraes (CRU)

🟥 Cartões vermelhos: -

REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Patrick, Welison (Picco), Zé Ricardo (Jaderson); Pikachu (Diego Hernández), Jajá (João Pedro), Poveda (Alef Manga)

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian (Matheus Henrique); Arroyo, Bruno Rodrigues (Chico da Costa), Kaio Jorge (Wanderson)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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