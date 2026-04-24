Cruzeiro x Atlético-MG: venda de ingressos começa nesta sexta-feira; saiba valores e informações

O Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na noite do dia 2 de maio, sábado, às 21h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos será aberta na tarde desta sexta-feira (24), às 14h de Brasília).

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A Raposa promoveu uma nova promoção de bilhetes. Com isso, os preços variam de R$ 40,00 a R$ 290,00.

Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos no site ingresso.cruzeiro.com.br. Para eles, os ingressos variam de R$ 65,00 a R$ 290,00.

A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.

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Para os atleticanos, a venda terá início às 14h (de Brasília) da próxima quarta-feira (29). O valor dos bilhetes será de R$ 130,00 a inteira e R$ 65,00 a meia. O acesso dos alvinegros será pelo Portão A, sendo acessado pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, na Avenida Chafir Ferreira.

Mapa do Mineirão (Foto: Divulgação Cruzeiro)

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Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Atlético-MG

SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C

Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130, 00; Meia: R$ 65,00

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SETOR LARANJA (Inferior e Superior) Portão F

Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130, 00; Meia: R$ 65,00

SETOR AZUL (superior) - antigo Vermelho Portão D

Time do Povo: - / Cabuloso Nível 1: R$ 100,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 90,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 80,00 / Cabuloso Max: R$ 70,00 / Não sócio: R$ 200, 00; Meia: R$ 100,00

SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho Portão E

Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 115,50/ Cabuloso Nível 2: R$ 103,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 92,00 / Cabuloso Max: R$ 80,50 / Não sócio: R$ 230, 00; Meia: R$ 115,00

SETOR ROXO (superior) Portão B

Time do Povo: R$ -/ Cabuloso Nível 1: R$ 110,00/ Cabuloso Nível 2: R$ 99,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 88,00 / Cabuloso Max: R$ 77,00 / Não sócio: R$ 220, 00; Meia: R$ 110,00

SETOR ROXO (inferior) Portão A

Time do Povo: R$ -/ Cabuloso Nível 1: R$ -/ Cabuloso Nível 2: R$ -/ Cabuloso Nível 3: R$ -/ Cabuloso Max: R$ 101,50 / Não sócio: R$ 290,00; Meia: R$ 145,00

Ingressos Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Divulgação Cruzeiro)

PRIORIDADE DE VENDAS

SÓCIOS 5 ESTRELAS

Vendas e resgates pelo app Cruzeiro Nação Azul e site: socio.cruzeiro.com.br

- 1ª JANELA: Abertura às 14h de sexta-feira (24/04)

Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3, Cabuloso PCD e Cabuloso Cativo.

- 2ª JANELA: Abertura às 15h de sexta-feira (24/04)

Plano: Cabuloso 2.

- 3ª JANELA: Abertura às 16h de sexta-feira (24/04)

Plano: Cabuloso 1.

- 4ª JANELA: Abertura às 17h de sexta-feira (24/04)

Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.

VENDA GERAL: Será feita através do site ingresso.cruzeiro.com.br

Abertura às 18h de sexta-feira (24/04) – Até 2 ingressos por CPF.

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.

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