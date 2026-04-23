Otávio será titular absoluto no Cruzeiro? Artur Jorge explica chance dada ao goleiro

Depois de nove jogos como titular no Cruzeiro, Matheus Cunha deu lugar a Otávio na última quarta-feira, no jogo contra o Goiás. Após a partida, o técnico Artur Jorge explicou a opção pelo arqueiro e disse que ainda não há definição sobre quem enfrentará o Remo.

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– A aposta pelo Otávio tem a ver com este jogo. Não tenho hábito ou padrão de usar jogadores em determinadas competições apenas. Merecia uma oportunidade, ela foi dada. Jogou, no próximo jogo veremos qual será a nossa aposta – explicou o treinador que falou sobre a sequência de jogos da Raposa.

– Muitas vezes as opções que tomamos levam em conta diversas questões. No caso do Gerson, tem um volume de jogo alto, precisamos ter cuidado de preservá-lo porque temos jogadores da posição que dão equilíbrio. Mas também pensando na sequência, achamos que era o momento oportuno para ter outros jogadores – disse Artur Jorge.

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Goiás x Cruzeiro

No possível último jogo do Serra Dourada antes da reforma pela qual o estádio passará, Cruzeiro e Goiás empataram em 2 a 2. O Esmeraldino abriu o placar com Nicolas, Arroyo e Jonathan Jesus viraram, mas Esli García, no último minuto, garantiu o empate.

Com o resultado, a decisão ficará para o dia 15 de maio, no Mineirão. Quem vencer garante classificação e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

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Kaio Jorge (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

Neste fim de semana, o Cruzeiro irá enfrentar o Remo, em Belém, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Goiás tenta se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro em partida fora de casa contra o São Bernardo, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

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