Jogador do Cruzeiro lamenta início ruim em empate contra o Goiás

O Cruzeiro cedeu o empate ao Goiás no último minuto em partida válida pela quinta fase da Copa do Brasil. Após a partida, o lateral Kauã Moraes lamentou o início da partida e afirmou que o lance do segundo tento esmeraldino foi de extrema felicidade por parte do adversário.

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– A gente fez um bom jogo, entramos um pouco desligados. Mas melhoramos. Agora é evoluir, foi apenas o jogo de ida, é ir para o Mineirão e fazer um bom jogo – disse o jogador na zona mista.

+ Goiás marca no último minuto e empata com o Cruzeiro na despedida do Serra Dourada

– Estávamos fazendo um bom jogo, o cara acertou um chute daquele, mais mérito dele. Estávamos fazendo bom jogo, estávamos com o resultado – comentou Kauã Moraes.

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Goiás x Cruzeiro

No possível último jogo do Serra Dourada antes da reforma pela qual o estádio passará, Cruzeiro e Goiás empataram em 2 a 2. O Esmeraldino abriu o placar com Nicolas, Arroyo e Jonathan Jesus viraram, mas Esli García, no último minuto, garantiu o empate.

Com o resultado, a decisão ficará para o dia 15 de maio, no Mineirão. Quem vencer garante classificação e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

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Kaio Jorge (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

Neste fim de semana, o Cruzeiro irá enfrentar o Remo, em Belém, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Goiás tenta se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro em partida fora de casa contra o São Bernardo, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

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