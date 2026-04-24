O Cruzeiro enfrentará o Remo na noite deste sábado (25), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente das últimas rodadas, o Leão não mandará a partida no Mangueirão, mas no Baenão.

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Isto porque a banda estadunidense Guns N' Roses promoverá um show neste sábado, praticamente no mesmo horário da partida, às 19h (de Brasília). Este será a última apresentação do grupo nesta passagem pelo Brasil, já tendo passado por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Campo Grande, Cariacica, Salvador, Fortaleza e São Luís.

Mangueirão (Foto: Samara Miranda/Remo)

Entretanto, o público esperado para ouvir Axl Rose será muito maior, já que a previsão é de mais de 44 mil pessoas e o Baenão tem capacidade para pouco mais de 17 mil pessoas.

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Com isso, Remo x Cruzeiro foi transferido para o Baenão, local onde a equipe comandada por Léo Condé treina. A equipe até tem um Centro de Treinamento na região metropolitana de Belém, mas está inativo. Devido a isso, uma das preocupações do Leão é o gramado.

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– Temos administrado bem os treinamentos [no Baenão]. Normalmente no dia do jogo, precisamos fazer os últimos retoques, os cortes. Seguramos o pessoal que não está relacionado e fazemos um trabalho mais interno com eles, mas também estamos com a nossa equipe de logística trabalhando em outras possibilidades de gramado, até para em alguns dias poupar aqui. Não só para o jogo do Cruzeiro, mas futuramente – disse o executivo do Remo, Luís Vagner Vivian, em 30 de março.

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Remo x Cruzeiro

Remo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Remo chega para o duelo de uma boa vitória, pela Copa do Brasil, por 3 a 1, contra o Bahia, fora de casa. No Brasileirão, entretanto, a situação é mais complicada, já que a equipe venceu apenas um jogo no torneio. Para o duelo deste sábado, Léo Condé não terá seu principal atacante, Taliari. Poveda deve entrar no time titular.

Enquanto isso, o Cruzeiro vive uma sequência invicta e está confiante pela primeira vez na temporada. No entanto, neste sábado, Artur Jorge terá três desfalques de peso: Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, suspensos. Além deles, Gerson está pendurado, e pode ser poupado, visto que o próximo jogo é o clássico contra o Atlético-MG.

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