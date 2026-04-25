Futebol Nacional

Carlos Eduardo destaca evolução do Mirassol após sequência: 'Continuaremos'

Jogador ganhou titularidade contra o Red Bull Bragantino

Lance!
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
13:08
Carlos Eduardo em ação pelo Mirassol (Foto: Anderson Lira/Fotografia)
imagem cameraJogadores do Mirassol comemoral gol (Foto: JP Pacheco/Mirassol)
O Mirassol tem buscado retomar as boas atuações da temporada passada, e os dois últimos jogos ilustram essa evolução. A equipe de Rafael Guanaes vem de uma vitória no Brasileirão e um empate no jogo de ida da Copa do Brasil. Um dos destaques nessa sequência foi o atacante Carlos Eduardo.

Em conversa, o jogador falou sobre a recuperação da equipe e a importância de manter o foco.

– Graças a Deus conseguimos dois bons resultados, mas sabemos que não podemos parar por aqui. Temos uma responsabilidade muito grande com o clube e com o torcedor. Continuaremos atrás das vitórias para melhorarmos de posição no Brasileirão – disse.

Carlos Eduardo aproveitou bem os minutos contra o Internacional e ganhou a titularidade contra o Red Bull Bragantino. No bate-papo, o atacante falou sobre a importância de estar preparado independentemente de começar jogando ou não.

– Como sempre digo, nosso grupo é extremamente qualificado e é fundamental estar pronto. Entre os 11 iniciais ou durante a partida, sempre vou honrar a camisa do Mirassol – afirmou.

Desfalques e ajustes táticos no Mirassol para o duelo contra o São Paulo

O técnico Rafael Guanaes enfrenta problemas no elenco. Negueba, um dos principais nomes ofensivos da temporada passada, teve lesão no joelho confirmada e deve perder o restante do ano. Igor Cariús, lateral-esquerdo, segue em recuperação de edema na panturrilha esquerda.

Por outro lado, Eduardo, expulso na derrota para o Bahia, cumpriu suspensão contra o Internacional e volta a ficar à disposição. O próprio Guanaes também estava fora daquele jogo por ter sido expulso, mas retorna ao banco. A mescla entre desfalques e retornos obriga o técnico a ajustar novamente a armação da equipe.

Mirassol
Jogadores do Mirassol durante partida (Foto: Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol)

O desgaste físico é outro fator. A equipe viajou para Bragança Paulista na quarta para a Copa do Brasil e chega ao Brinco de Ouro sem tempo adequado de recuperação. O trio ofensivo tende a contar com André Luís como referência, e com Alesson e Edson Carioca pelos lados, priorizando velocidade e transições rápidas.

