São Paulo x Mirassol – Palpites, análise e odds (25/04)

Pela primeira vez na temporada, São Paulo e Mirassol se encontram no Brasileirão 2026. O confronto abre a 13ª rodada do campeonato no sábado, dia 25 de abril, e vale muito para os dois lados da tabela. O Tricolor, quarto colocado com 20 pontos, quer se reaproximar do G3 depois do tropeço em São Januário. O Leão Caipira, 18º com apenas nove pontos, luta para sair da zona de rebaixamento.

A partida tem um detalhe curioso. O mando é do São Paulo, mas o palco não será o Morumbis. Por causa da agenda de shows do The Weeknd, o duelo foi transferido para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, casa do Guarani. Será a segunda vez nesta edição que o Tricolor atua como mandante longe do próprio estádio, depois do jogo contra a Chapecoense, no Canindé.

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Análise da partida

O São Paulo chega pressionado. A equipe de Roger Machado venceu apenas um dos últimos cinco jogos no Brasileirão, despencou da liderança para a quarta colocação e perdeu por 2 x 1 para o Vasco no domingo passado. Luciano abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas o Cruzmaltino virou e explorou as fragilidades defensivas do Tricolor, que cedeu 2,18 de xG ao adversário.

Antes de encarar o Mirassol, o time foi ao Morumbis na terça e venceu o Juventude por 1 x 0 pela Copa do Brasil, sob clima de protestos da torcida contra Roger e a diretoria. O gol foi, novamente, de Luciano. Calleri perdeu um pênalti e o ataque pecou nas finalizações, mas o resultado, ao menos, cortou a sequência negativa.

O Mirassol vive um cenário oposto ao do Brasileirão 2025, quando terminou na quarta colocação e garantiu vaga direta na Libertadores. Em 2026, o time do interior paulista tem apenas três vitórias em 21 jogos contando todas as competições. A queda é dura para um elenco que foi revolucionado, com 14 saídas e 12 reforços, e que ainda tenta reencontrar o padrão.

A boa notícia para o Leão veio no domingo, com a vitória por 2 x 1 sobre o Internacional no Beira-Rio, que tirou a equipe da lanterna. Mas o contexto pesa. O time enfrentou o Red Bull Bragantino na quarta pela Copa do Brasil e chega ao Brinco de Ouro em sua terceira partida oficial em menos de oito dias. Como visitante, os dados apontam um Mirassol sem vitórias fora de casa em 2026 até aqui.

Palpites para São Paulo x Mirassol

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Confrontos diretos

O retrospecto geral é bem favorável ao São Paulo. Foram 17 confrontos oficiais até aqui, com 10 vitórias do Tricolor, quatro empates e três triunfos do Leão Caipira. Mas o recorte recente conta outra história e vai mexer com o imaginário de Morumbi e arredores.

O Mirassol venceu os três últimos duelos em sequência. No Paulistão 2026, em 11 de janeiro, atropelou o São Paulo por 3 x 0 no Maião, com gols de Lucas Mugni, Alan Franco (contra) e José Aldo, em partida marcada pela expulsão de Maik. No Brasileirão 2025, aplicou outro 3 x 0 em Mirassol e também venceu por 2 x 0 no Morumbis, na ida.

Como o Brasileirão 2026 só começou depois do Paulistão, esse é o primeiro duelo entre os dois pela liga no ano. Para o Tricolor, é também a chance de quebrar um jejum incômodo diante de um rival que virou pedra no sapato. Para o Mirassol, a missão é transformar vantagem psicológica em pontos.

Notícias do São Paulo e do Mirassol

São Paulo: desfalques e dúvidas

Roger Machado vai ao Brinco de Ouro com a lista de desfalques cheia. O zagueiro Alan Franco está suspenso, cumprindo o terceiro cartão amarelo levado na derrota para o Vasco. Pablo Maia, que passou por cirurgia no nariz e na face após choque em treino, segue fora por tempo indeterminado. Marcos Antônio tem lesão no reto femoral direito.

Lucas Moura sofreu fraturas em duas costelas e está entregue ao departamento médico. Ferreirinha também não joga, com edema na coxa esquerda. A lista pesa sobre um elenco já considerado curto, sobretudo no meio-campo, onde Pablo Maia e Marcos Antônio eram as referências para a contenção.

Do lado das boas notícias, Rafael Tolói e Lucas Ramon voltam de suspensão. Calleri segue à disposição depois de superar o protocolo de concussão e já atuou como titular diante do Juventude. Luciano vive sua melhor fase no ano e marcou nas duas últimas partidas oficiais. A tendência é de mais um 4-2-3-1, com improviso na zaga por conta da ausência de Alan Franco.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Lucas Ramon, Ferraresi, Rafael Tolói e Wendell; Luan e Danielzinho; Cauly, Luciano e Artur; Calleri. Técnico: Roger Machado.

Mirassol: desfalques e dúvidas

Rafael Guanaes perdeu um dos principais nomes ofensivos da temporada passada. Negueba teve lesão no joelho confirmada e deve perder o restante do ano, baixa pesadíssima para um elenco já em transição. Igor Cariús, lateral-esquerdo, segue em recuperação de edema na panturrilha esquerda.

Eduardo, expulso na derrota para o Bahia, cumpriu suspensão contra o Inter e volta a ficar à disposição. O próprio Guanaes também estava fora daquele jogo por ter sido expulso, mas retorna agora ao banco. A mescla entre desfalques e retornos obriga o técnico a ajustar novamente a peça de armação.

O desgaste físico é outro fator. A equipe viajou para Bragança Paulista na quarta para a Copa do Brasil e chega ao Brinco de Ouro sem tempo adequado de recuperação. O trio ofensivo tende a contar com André Luís como referência, e com Alesson e Edson Carioca pelos lados, priorizando velocidade e transições rápidas.

Provável escalação do Mirassol (4-3-3): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Edson Carioca, André Luís e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Destaques individuais de São Paulo x Mirassol

Jogador destaque · São Paulo Luciano 5 Gols pelo São Paulo na temporada 2026 2 jogos Marcou nos últimos dois: Vasco e Juventude 93 Gols em 288 jogos pelo Tricolor 16º Maior artilheiro da história do São Paulo Jogador destaque · Mirassol Reinaldo 10 Gols pelo Mirassol na Série A 2025 7,47 Nota média no FotMob na última Série A 207 Jogos pelo São Paulo entre 2015 e 2023 Líder Referência técnica e cobrador de pênaltis

Os técnicos

Roger Machado assumiu o São Paulo em março de 2026, substituindo Hernán Crespo, com a equipe ainda como líder isolada do Brasileirão. Desde então, viu o time cair para a quarta colocação com apenas uma vitória em cinco jogos no campeonato. Os indicadores técnicos pioraram, das finalizações certas aos gols marcados, com tendência de maior posse de bola, mas menor produtividade.

Rafael Guanaes, de 45 anos, vive o paradoxo contrário. Eleito melhor treinador do Brasileirão 2025 com o Troféu Telê Santana, ele tenta agora repetir com um elenco renovado o feito que levou o Mirassol à Libertadores. O estilo é o mesmo: controle de posse, pressão alta e protagonismo com a bola, em rota distinta da adotada pela maioria dos times com orçamento menor.

Análise tática

O São Paulo deve começar com um 4-2-3-1 desenhado para valorizar as transições de Luciano e Artur. Com Alan Franco suspenso e Pablo Maia fora, a zaga será improvisada, o que expõe o time a corredores diretos. O meio-campo tende a ser menos físico do que o habitual, com Luan ao lado de Danielzinho, e Cauly articulando a criação.

O Mirassol chega com a proposta consagrada por Guanaes: 4-3-3 com linhas altas, pressão sobre a saída do adversário e transições curtas na frente. Reinaldo dá a referência defensiva e ofensiva pela esquerda, enquanto Alesson e Edson Carioca desafogam nas pontas. O desgaste da sequência sem pausa, contudo, deve limitar a intensidade que o técnico costuma exigir.

O grande ponto do confronto está na defesa improvisada do São Paulo contra a velocidade do trio ofensivo do Mirassol. O Leão Caipira tende a ceder posse nos primeiros minutos para, em seguida, explorar erros tricolores na saída de bola. Do outro lado, o São Paulo precisa usar a amplitude dos alas e a criatividade de Luciano para furar um bloco defensivo que costuma flutuar bem no meio.

Historicamente, os jogos entre os dois times têm pouco volume de escanteios. Seis dos últimos sete duelos fecharam com menos de 10,5 cantos. Os dois treinadores preferem construção por dentro e passes curtos, o que reduz a incidência de cruzamentos desviados para a linha de fundo.

Prognóstico de placar exato para São Paulo x Mirassol

🎯 Palpite do Lance! São Paulo 2 x 1 Mirassol O Tricolor chega pressionado após a derrota em São Januário, mas tem favoritismo pelo mando de campo, mesmo jogando em Campinas, e pelo momento de Luciano e Calleri. O Mirassol é pedra no sapato recente, venceu os três últimos confrontos diretos, e dificilmente sairá em branco no Brinco de Ouro. O Mirassol venceu os últimos três confrontos diretos, dois deles por 3 x 0

confrontos diretos, dois deles por O São Paulo soma apenas uma vitória nos cinco últimos jogos no Brasileirão sob Roger Machado

vitória nos cinco últimos jogos no Brasileirão sob Roger Machado O Leão Caipira tem três vitórias nos últimos 21 jogos e ocupa o Z-4

vitórias nos últimos jogos e ocupa o Z-4 Luciano marcou nas duas últimas partidas e Calleri vive a melhor fase ofensiva

O Mirassol disputou a Copa do Brasil na quarta e deve chegar desgastado

Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Mirassol