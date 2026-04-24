São Paulo x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Mirassol neste sábado, dia 25 de abril, às 21h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com mando tricolor, o jogo acontecerá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. A partida terá transmissão do SporTV e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo SAO MIR Brasileirão 13ª rodada Data e Hora Sábado, 25 de abril de 2026, às 21h (de Brasília) Local Brinco de Ouro da Princesa Árbitro Raphael Claus Assistentes Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa Var Rodrigo Carvalhaes de Miranda Onde assistir

Como chegam São Paulo e Mirassol para o confronto?

O São Paulo enfrentará o Mirassol com casa cheia, mesmo longe da capital paulista, já que todos os ingressos foram esgotados. Apesar disso, o clima com a torcida não é dos melhores. Roger Machado tem sido alvo frequente de protestos e foi vaiado em diferentes momentos na partida contra o Juventude, disputada na última terça-feira, pela Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é irregular. A equipe vem de derrota para o Vasco e ocupa a quarta colocação, com 20 pontos.

O Mirassol aparece na 18ª posição, com 9 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento. O time encerrou uma sequência complicada ao vencer o Internacional fora de casa, mas ainda convive com instabilidade e chega desgastado após empatar com o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

(Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X MIRASSOL

CAMPEONATO BRASILEIRO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 25 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa

📺 Onde assistir: SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus

São Paulo x Mirassol

🔥 Aposte na vitória do São Paulo @1.80

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

🚩 Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Ferraresi, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Luciano, Artur e Calleri.

continua após a publicidade

Provável escalação do Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Edson Carioca, André Luís e Alesson.



