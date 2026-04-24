São Paulo x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pelo Brasileirão
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O São Paulo enfrenta o Mirassol neste sábado, dia 25 de abril, às 21h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com mando tricolor, o jogo acontecerá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. A partida terá transmissão do SporTV e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.
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Ficha do jogo
Como chegam São Paulo e Mirassol para o confronto?
O São Paulo enfrentará o Mirassol com casa cheia, mesmo longe da capital paulista, já que todos os ingressos foram esgotados. Apesar disso, o clima com a torcida não é dos melhores. Roger Machado tem sido alvo frequente de protestos e foi vaiado em diferentes momentos na partida contra o Juventude, disputada na última terça-feira, pela Copa do Brasil.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é irregular. A equipe vem de derrota para o Vasco e ocupa a quarta colocação, com 20 pontos.
O Mirassol aparece na 18ª posição, com 9 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento. O time encerrou uma sequência complicada ao vencer o Internacional fora de casa, mas ainda convive com instabilidade e chega desgastado após empatar com o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil.
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✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X MIRASSOL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 13ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 25 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Raphael Claus
São Paulo x Mirassol
🔥 Aposte na vitória do São Paulo @1.80
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🚩 Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Provável escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Ferraresi, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Luciano, Artur e Calleri.
Provável escalação do Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Edson Carioca, André Luís e Alesson.
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