A bola rola às 20h30 (de Brasília) deste sábado (14) para o clássico da sexta rodada do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Flamengo. Leonardo Bessa e Lucas Bayer, repórteres do Lance!, já se encontram no Nilton Santos para trazer todos os detalhes da partida. Veja a seguir!

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Ao vivo do Nilton Santos: pré-jogo de Botafogo x Flamengo

19h - Delegação do Botafogo já está no Nilton Santos

18h35 - Confusão entre os torcedores de Botafogo e Flamengo

18h15 - Assim está o gramado para o jogão de logo mais

18h10 - Torcedores chegam aos poucos ao Nilton Santos

18h - Lance! chega ao Nilton Santos para acompanhar o clássico

+ Aposte nos próximos jogos de Botafogo e Flamengo!

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Mais detalhes do clássico

O Glorioso chega em momento conturbado após a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores para o Barcelona-EQU, dentro de casa. A partida vale muito para uma virada de chave sob o comando do argentino Martín Anselmi, que carece de bons resultados e exibições convincentes no período de baixa do trabalho.

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Do outro lado, o Flamengo vai para o clássico com moral elevado em uma boa semana. Após o título do Carioca, o Rubro-Negro, agora comandado pelo português Leonardo Jardim, bateu o Cruzeiro por 2 a 0 em atuação segura e subiu na tabela, agora mirando o G-4 nas primeiras rodadas.

➡️ Anselmi x Jardim: estilos em confronto no clássico entre Botafogo e Flamengo

O clássico no Nilton Santos terá arbitragem de Anderson Daronco (Fifa/RS). O gaúcho será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Brígida Cirilo Ferreira (AL). Arthur Gomes Rabelo foi o quarto árbitro escalado, e Rodrigo D'Alonso Ferreira será o responsável pelo VAR.

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No último encontro entre as equipes, o Flamengo levou a melhor e despachou o Botafogo nas quartas de final do Estadual com vitória pelo placar de 2 a 1, com gols de Lucas Paquetá e Pulgar. Alexander Barboza marcou para o Alvinegro.