Anselmi x Jardim: estilos em confronto no clássico entre Botafogo e Flamengo
Equipes se enfrentam na noite deste sábado (14)
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Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No gramado sintético do Estádio Nilton Santos, os técnicos Martín Anselmi e Leonardo Jardim colocarão em campo estilos distintos de jogo. O Lance! analisa como cada equipe deve atuar no clássico carioca.
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Momento delicado no Botafogo é espelho do estilo de jogo da equipe
O Botafogo de Martín Anselmi passa por um momento delicado no que diz respeito à sua essência e ao estilo em campo. Se, no início do trabalho, a equipe se destacava por um jogo de aproximação, marcado pelo perde-pressiona e por toques rápidos na construção, atualmente o cenário é de busca por referências. O desejo segue sendo o controle das ações, mas a fase indica dificuldades para transformar essa ideia em desempenho.
Nos últimos jogos, grande parte da criatividade do Glorioso tem passado pelos pés do volante Danilo, principal peça da equipe na temporada até aqui. O time carece de protagonismo e, diante do rival, pode contar com as estreias de Cristian Medina e Júnior Santos, no meio-campo e no ataque, respectivamente, além da possível utilização de Edenilson, que disputou a Taça Rio. Ferraresi é outro que pode aparecer pela primeira vez, atuando pelo lado direito da zaga.
Diferentemente do Flamengo de Leonardo Jardim (apesar do pouco tempo de trabalho do português), Anselmi opta por uma cadência maior com a bola, buscando envolver os adversários por meio da posse e da circulação.
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Flamengo de Leonardo Jardim
O torcedor rubro-negro já sentiu, na prática, a mudança no estilo de jogo da equipe. Com a saída de Filipe Luís, que também priorizava uma construção trabalhada desde o campo de defesa, com troca de passes e paciência na circulação da bola, Leonardo Jardim vem imprimindo gradualmente sua própria identidade ao Flamengo, com jogo vertical.
Contra o Fluminense, em sua estreia, o treinador pediu que a equipe variasse a altura dos blocos de marcação, com o objetivo de neutralizar as transições ofensivas do adversário, uma de suas principais armas. No ataque, a opção foi por jogadas mais verticais, muitas vezes explorando lançamentos, além da compactação entre atacantes e meias.
Já diante do Cruzeiro, na vitória por 2 a 0, o Flamengo abriu o placar ainda no início do primeiro tempo e adotou uma postura mais reativa. O Rubro-Negro passou a ceder a posse de bola ao adversário. Com isso, terminou a partida com 44% de posse e 394 passes trocados, exatamente 100 a menos que o time mineiro. Ainda assim, foi mais incisivo e finalizou 15 vezes.
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O que esperar
Diante desse cenário, não será surpresa ver um Flamengo mais posicionado em seu campo de defesa, buscando explorar os erros do Botafogo. Enquanto isso, o Alvinegro, pressionado após a eliminação na Libertadores, dá sinais de que tentará propor o jogo, mas com a atenção redobrada para a postura reativa do rival.
Como foi o último Botafogo x Flamengo
O último clássico entre Botafogo e Flamengo foi nas quartas de final do Campeonato Carioca, em fevereiro. Também no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com gols de Lucas Paquetá e Erick Pulgar.
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