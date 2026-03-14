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Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No gramado sintético do Estádio Nilton Santos, os técnicos Martín Anselmi e Leonardo Jardim colocarão em campo estilos distintos de jogo. O Lance! analisa como cada equipe deve atuar no clássico carioca.

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Momento delicado no Botafogo é espelho do estilo de jogo da equipe

O Botafogo de Martín Anselmi passa por um momento delicado no que diz respeito à sua essência e ao estilo em campo. Se, no início do trabalho, a equipe se destacava por um jogo de aproximação, marcado pelo perde-pressiona e por toques rápidos na construção, atualmente o cenário é de busca por referências. O desejo segue sendo o controle das ações, mas a fase indica dificuldades para transformar essa ideia em desempenho.

Martín Anselmi durante jogo do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Nos últimos jogos, grande parte da criatividade do Glorioso tem passado pelos pés do volante Danilo, principal peça da equipe na temporada até aqui. O time carece de protagonismo e, diante do rival, pode contar com as estreias de Cristian Medina e Júnior Santos, no meio-campo e no ataque, respectivamente, além da possível utilização de Edenilson, que disputou a Taça Rio. Ferraresi é outro que pode aparecer pela primeira vez, atuando pelo lado direito da zaga.

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Diferentemente do Flamengo de Leonardo Jardim (apesar do pouco tempo de trabalho do português), Anselmi opta por uma cadência maior com a bola, buscando envolver os adversários por meio da posse e da circulação.

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Flamengo de Leonardo Jardim

O torcedor rubro-negro já sentiu, na prática, a mudança no estilo de jogo da equipe. Com a saída de Filipe Luís, que também priorizava uma construção trabalhada desde o campo de defesa, com troca de passes e paciência na circulação da bola, Leonardo Jardim vem imprimindo gradualmente sua própria identidade ao Flamengo, com jogo vertical.

Contra o Fluminense, em sua estreia, o treinador pediu que a equipe variasse a altura dos blocos de marcação, com o objetivo de neutralizar as transições ofensivas do adversário, uma de suas principais armas. No ataque, a opção foi por jogadas mais verticais, muitas vezes explorando lançamentos, além da compactação entre atacantes e meias.

Leonardo Jardim em jogo do Flamengo (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Já diante do Cruzeiro, na vitória por 2 a 0, o Flamengo abriu o placar ainda no início do primeiro tempo e adotou uma postura mais reativa. O Rubro-Negro passou a ceder a posse de bola ao adversário. Com isso, terminou a partida com 44% de posse e 394 passes trocados, exatamente 100 a menos que o time mineiro. Ainda assim, foi mais incisivo e finalizou 15 vezes.

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O que esperar

Diante desse cenário, não será surpresa ver um Flamengo mais posicionado em seu campo de defesa, buscando explorar os erros do Botafogo. Enquanto isso, o Alvinegro, pressionado após a eliminação na Libertadores, dá sinais de que tentará propor o jogo, mas com a atenção redobrada para a postura reativa do rival.

Como foi o último Botafogo x Flamengo

O último clássico entre Botafogo e Flamengo foi nas quartas de final do Campeonato Carioca, em fevereiro. Também no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com gols de Lucas Paquetá e Erick Pulgar.