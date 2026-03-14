CBF afasta árbitras após atraso em Botafogo e Flamengo pelo Brasileiro Feminino
Entidade pune falta de comunicação e descumprimento de protocolo no Nilton Santos
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O clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino na última sexta-feira (13), começou muito antes de a bola rolar, e não foi de uma forma positiva. Devido a falta de logística e de comunicação, a partida no Estádio Nilton Santos sofreu um atraso de 26 minutos, resultando em punições severas aplicadas pela Comissão de Arbitragem da CBF.
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A equipe de arbitragem escalada para o confronto ficou presa no trânsito do Rio de Janeiro e não conseguiu chegar ao estádio a tempo. O que mais irritou a CBF, no entanto, foi o descumprimento do protocolo: a recomendação é que os árbitros cheguem ao local da partida com pelo menos duas horas de antecedência.
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A CBF só foi formalmente avisada do imprevisto às 18h52, apenas oito minutos antes do horário marcado para o apito inicial (19h). No túnel de acesso, jogadoras de ambas as equipes foram informadas pelo delegado do jogo, Rafael Moura, sobre a ausência de parte do quarteto quando já estavam prontas para o protocolo de entrada.
Punições e afastamentos
Diante da gravidade do episódio e da falta de aviso prévio para que substituições fossem feitas a tempo, a CBF agiu rápido e aplicou as seguintes sanções:
Jenifer Alves (4ª Árbitra) e Nayra Cunha (Assistente): Suspensas preventivamente por tempo indeterminado por "faltar ao jogo sem justificativa prévia".
Delegado do jogo: Suspenso por 180 dias por não informar à Comissão de Arbitragem em tempo hábil para a troca das integrantes.
O jogo, que deveria começar às 19h, só teve início às 19h26. A árbitra principal, Deborah Cecília Cruz Correia, precisou contar com uma reorganização de última hora na escala (incluindo a substituição da assistente Juliana Martins Gomes) para que o clássico pudesse, enfim, ser realizado.
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