CBF afasta árbitras após atraso em Botafogo e Flamengo pelo Brasileiro Feminino

O clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino na última sexta-feira (13), começou muito antes de a bola rolar, e não foi de uma forma positiva. Devido a falta de logística e de comunicação, a partida no Estádio Nilton Santos sofreu um atraso de 26 minutos, resultando em punições severas aplicadas pela Comissão de Arbitragem da CBF.

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Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

A equipe de arbitragem escalada para o confronto ficou presa no trânsito do Rio de Janeiro e não conseguiu chegar ao estádio a tempo. O que mais irritou a CBF, no entanto, foi o descumprimento do protocolo: a recomendação é que os árbitros cheguem ao local da partida com pelo menos duas horas de antecedência.

Rebeca (Botafogo) comemora gol marcado na partida contra o Flamengo (Foto: Arthur Barreto/ BFR)

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A CBF só foi formalmente avisada do imprevisto às 18h52, apenas oito minutos antes do horário marcado para o apito inicial (19h). No túnel de acesso, jogadoras de ambas as equipes foram informadas pelo delegado do jogo, Rafael Moura, sobre a ausência de parte do quarteto quando já estavam prontas para o protocolo de entrada.

Punições e afastamentos

Diante da gravidade do episódio e da falta de aviso prévio para que substituições fossem feitas a tempo, a CBF agiu rápido e aplicou as seguintes sanções:

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Jenifer Alves (4ª Árbitra) e Nayra Cunha (Assistente): Suspensas preventivamente por tempo indeterminado por "faltar ao jogo sem justificativa prévia".

Delegado do jogo: Suspenso por 180 dias por não informar à Comissão de Arbitragem em tempo hábil para a troca das integrantes.

O jogo, que deveria começar às 19h, só teve início às 19h26. A árbitra principal, Deborah Cecília Cruz Correia, precisou contar com uma reorganização de última hora na escala (incluindo a substituição da assistente Juliana Martins Gomes) para que o clássico pudesse, enfim, ser realizado.

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