menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

AO VIVO: Acompanhe o último dia do mercado da bola no Brasil

Confira a movimentação da janela

Marcos Leonardo em ação em Al-Hilal x Pachuca (Foto: Federico PARRA / AFP)
imagem cameraMarcos Leonardo pode reforçar o São Paulo (Foto: Federico PARRA / AFP)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
09:06
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A janela de transferências do futebol brasileiro chega ao seu último dia, e os clubes correm contra o tempo para definir as últimas contratações. O LANCE! acompanha as movimentações do mercado da bola e as principais negociações desta terça-feira (2), marcada por expectativa e agitação nos bastidores.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Acompanhe as atualizações em tempo real:

Marcos Leonardo ➡️ São Paulo

São Paulo está positivo para ter Marcos Leonardo como reforço. O nome do atacante, que pertence ao Al-Hilal, fez bastante barulho nos últimos dias. Com desejo de jogar no Tricolor, o Lance! levantou os números mais recentes do jovem e características do jogador, revelado no Santos. Leia aqui.

Keny Arroyo ➡️ Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na manhã desta terça-feira (02) a contratação de Keny Arroyo. O jovem atacante equatoriano, que estava no Besiktas-TUR, assinou em definitivo com o clube mineiro até o fim de dezembro de 2029. Leia aqui.

continua após a publicidade

Deivid Washington ➡️ Santos

Santos devolveu o atacante Deivid Washington ao Chelsea, da Inglaterra, clube ao qual seus direitos pertencem. Pouco utilizado, o jogador encerrou sua segunda passagem pelo Peixe com apenas dois gols marcados. Leia aqui.


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias