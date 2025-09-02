AO VIVO: Acompanhe o último dia do mercado da bola no Brasil
A janela de transferências do futebol brasileiro chega ao seu último dia, e os clubes correm contra o tempo para definir as últimas contratações. O LANCE! acompanha as movimentações do mercado da bola e as principais negociações desta terça-feira (2), marcada por expectativa e agitação nos bastidores.
Acompanhe as atualizações em tempo real:
Marcos Leonardo ➡️ São Paulo
O São Paulo está positivo para ter Marcos Leonardo como reforço. O nome do atacante, que pertence ao Al-Hilal, fez bastante barulho nos últimos dias. Com desejo de jogar no Tricolor, o Lance! levantou os números mais recentes do jovem e características do jogador, revelado no Santos. Leia aqui.
Keny Arroyo ➡️ Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou na manhã desta terça-feira (02) a contratação de Keny Arroyo. O jovem atacante equatoriano, que estava no Besiktas-TUR, assinou em definitivo com o clube mineiro até o fim de dezembro de 2029. Leia aqui.
Deivid Washington ➡️ Santos
O Santos devolveu o atacante Deivid Washington ao Chelsea, da Inglaterra, clube ao qual seus direitos pertencem. Pouco utilizado, o jogador encerrou sua segunda passagem pelo Peixe com apenas dois gols marcados. Leia aqui.
