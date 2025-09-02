‘Descobridor’ de Alexsandro revela primeiros passos do zagueiro da Seleção: ‘Fome’

Atual treinador d'O Elvas, Bruno Dias foi um dos responsáveis por "descobrir" o zagueiro Alexsandro, da Seleção Brasileira. O comandante português treinou o defensor no Amora, em 2020/2021 por ligas inferiores de Portugal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao Lance!, o treinador contou sobre como foi o início de trabalho com o Alexsandro após o brasileiro ter se destacado pelo Praiense. O comandante ressaltou as principais qualidades que observou no zagueiro para pedir a contratação e citou os diferenciais do jogador.

continua após a publicidade

- O Alexsandro foi descoberto por mim e por muitos. Nós tivemos a capacidade de trazê-lo para o nosso projeto. Ele fez uma campanha incrível no Praiense. Sabia-se que ele tinha um potencial enorme. Além da parte física, que é um jogador alto e forte, ele também joga com o pé direito e esquerdo. Ele demonstrou uma capacidade muito grande nos momentos críticos, de decisão, de assumir o jogo. Tinha uma grande personalidade, um gande caráter e uma grande fome de vencer. Nos momentos de decisões, ele liderava a equipe e foram essas caracterísitcas que nos fizeram contratar o Alexsandro.

Bruno Dias não escondeu a felicidade em ver Alexsandro chegar na Seleção Brasileira após uma trajetória pouco usual no futebol. O técnico relembrou como o grupo do Amora contribuiu no desenvolvimento do defensor há cinco anos.

continua após a publicidade

- Nós tínhamos um grupo de trabalho extraordinário. O Alex foi muito bem recebido, todos perceberam que ele tinha um enorme potencial e todos o acolheram da melhor forma. É um rapaz muito simples, humilde, um atleta na essência da palavra. Tinha muitos cuidados após os treinos para chegar em outros patamares. Foi apoiado por muitos jogadores que tinham mais experiência que ele, que foram o ajudando a cortar caminhos e perceber a melhor forma para poder crescer. Não só no nosso jogo, mas no que era o seu potencial. O grupo o ajudou muito também.

O ex-treinador de Alexsandro já via um potencial enorme no defensor, mas não conseguiria prever uma chegada na Seleção Brasileira em tão pouco tempo. Bruno Dias vê o seu pupilo pronto para representar a equipe dirigida por Carlo Ancelotti após uma série de boas temporadas pelo Lille.

- De Seleção, eu não tinha certeza. Mas chegar no topo das ligas europeias, eu tinha certeza. A Primeira Liga Portuguesa, eu tinha certeza. Agora se ele daria o salto pra jogar na Champions e Seleção como está jogando agora, não tinha certeza. Dentro do grupo de trabalho, nós falávamos que ele iria chegar. Eu percebi que o passo natural do Alexsandro seria chegar na Seleção pelo que tem feito no Lille. Principalmente pelo que fez no Lille na temporada passada, na Champions. Depois seria uma questão de momento e felizmente o Ancelotti apostou nele.

Novamente, Alexsandro conseguiu convencer Carlo Ancelotti e foi convocado para os duelos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O defensor foi titular nas partidas contra Equador e Paraguai, na última Data Fifa.

Veja outros trechos da entrevista com Bruno Dias, ex-técnico de Alexsandro

Mercado após chegada no Amora

- Sabia. Pensei que ele ficaria até o mercado de janeiro. Conseguimos que ele ficasse até o fim da temporada e nos ajudou a colocar o Amora na Liga 3. Mas sentíamos que a qualquer momento poderia sair, porque tinha muito potencial, criou um grande impacto e teve um rendimento enorme.

Potencial

- Eu atribuo isso a capacidade de trabalho e ao foco do Alexsandro em concretizar seus sonhos. Ele teve capacidade de usar o ambiente em que ele viveu como combustível pra criar um novo ambiente pra ele e pra família. O Alexsandro nunca disputou a primeira liga portuguesa. Ajudou o Chaves a subir de divisão e foi para a elite francesa. Mas foi sem surpresas que vi o crescimento dele. Creio que a chave do Alexsandro é que ele não coloca limite aos seus sonhos e pode chegar a qualquer liga. Ele está preparado para jogar contra qualquer equipe. Teve duelos muito difíceis e soube lidar na Champions.

Ligas inferiores de Portugal

- Creio que a grande questão é dar oportunidades a jogadores com talento. São campeonatos com certa heterogeneidade, ou seja, são campeonatos que obrigam uma capacidade de adaptação constante. Você tem campos naturais, sintéticos, bons e ruins. Temos equipes de bons níveis, mas excelentes treinadores, boas ideias de jogo eu m desenvolvimento grande. Dentro do contexto de adaptação e onde se aposta em talento, Portugal tem sido extraordinário para os jogadores se desenvolverem.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.